21 % ارتفاع في صادرات النفط الكويتي لليابان

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

ارتفعت صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان للمرة السابعة على التوالي في شهر يونيو الماضي بنسبة 21.1 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 6.89 مليون برميل أو (230 ألف برميل يوميًا).

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن دولة الكويت، باعتبارها ثالث أكبر مزود نفط لليابان، صدرت في الشهر الماضي ما نسبته 10.1 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام، مقارنة بنسبة 8.3 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 2.28 مليون برميل يوميًا للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

وأشارت إلى أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 97.3 في المئة من الإجمالي، مرتفعة بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
 

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