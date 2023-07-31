الاتحاد الأوروبي والفلبين يعيدان إطلاق مفاوضات اتفاق التجارة الحرة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد الأوروبي والفلبين اليوم الاثنين استئناف مفاوضات التوصل لاتفاق تجارة حرة بين الطرفين، بعد أن جرى تعليقها في عام 2017.

وأكدت "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال زيارتها الحالية إلى الفلبين، أن المفاوضات ستسهم في تسريع "حقبة جديدة من التعاون" بين الجانبين.

وأضافت في بيان عقب اجتماعها مع الرئيس الفلبيني "فيرديناند ماركوس جونيور"، إنه سيتم العمل فورًا بشأن تحديد الشروط الصحيحة بحيث يمكن العودة إلى المفاوضات، مشيرة إلى أن اتفاق التجارة الحرة يحمل إمكانات هائلة للطرفين من حيث النمو والوظائف.

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