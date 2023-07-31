1 % نمو في الاقتصاد السعودي بالربع الثاني من 2023

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام 2022.



وأظهرت نشرة التقديرات السريعة التي أصدرتها الهيئة العام للإحصاء بالسعودية، أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني 2023 نموًا إيجابيًا بنسبة 5.5%، مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 4.2% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2022.



وأشارت النتائج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من عام 2023 بمعدل 0.1% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من نفس العام.