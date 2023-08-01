في مواجهة سينمائية شرسة.. هنيدي يتحدى محمد رمضان 

يشهد السباق السينمائي الصيفي مع بداية شهر أغسطس، منافسة شرسة وقويه حيث يتواجد عدد كبير من الأفلام المعروضة منذ موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث يطرح الفنان محمد هنيدي فيلمه الجديد "مرعي البريمو" في نفس اليوم الذي يطرح فيه فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان.

محمد هنيدي يشارك في السباق الصيفي بـ "مرعى البريمو"

ويطرح اليوم العرض الخاص لفيلم "مرعى البريمو"، داخل إحدى السينمات على طريق العين السخنة، استعدادا لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائية غدًا الأربعاء، ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، التى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية. ويشارك هنيدى وعبد الباسط حمودة بالغناء خلال الأحداث، سيطر على البرمومو المواقف الكوميدية التى يواجهها هنيدى بسبب تجارته للبطيخ فى الصعيد إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك غناء عبد الباسط حمودة خلال الأحداث، الفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدى، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود.

محمد رمضان يشارك بفيلم "ع الزيرو"

كما يطرح الفنان المصري محمد رمضان فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذي تشاركه بطولته نيللي كريم، وذلك في الثاني من شهر أغسطس، بعد أن خرج الفيلم سابقا من موسم عيد الأضحى، الفيلم تدور قصته حول أب يحاول علاج ابنه لكنه عاجز عن ذلك بسبب فقره، قبل أن تتبدل أحواله من خلال تجارة الأعضاء ويتحول إلى شخص غني، وسط أحداث مثيرة في العمل، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد رمضان مجموعة من النجوم منهم: نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

فيلم "5 جولات"

ويذكر ان شهر أغسطس يشهد في نصفه الثاني، عرض فيلم "5 جولات" القائم على البطولة المشتركة بين عدد من الممثلين أبرزهم آدم شرقاوي وماجد المصري ونور النبوي وداليا شوقي، ذلك الفيلم الذي يمثل الظهور الأخير للفنان الراحل مصطفى درويش، الذي ظهر في البرومو الخاص بالفيلم، ورحل دون مشاهدته وقت عرضه، من المتوقع أن يقدم الفيلم جرعة عالية من الأكشن، وهو ما يدل عليه اسم الفيلم، كما يظهر البرومو رحلة كفاح فارس (الشخصية التي يلعبها آدم شرقاوي)، للوصول إلى مكانة متقدمة في عالم الرياضات القتالية، خاصة مع حاجته إلى المال، الأمر الذي يجبره على دخول مجال المراهنات على اللاعبين، تحت إشراف الفنان ماجد المصري، الذي يقدم شخصية خبير في هذا المجال.