موانئ البحر الأحمر تتداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه جرى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 712 شاحنة،و187 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1356 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 12 سفينة.

وأضافت الهيئة أن الواردات بلغت 7 آلاف طن بضائع، و402 شاحنة، و142 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع،310 شاحنات، و45 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين ( الحرية2،بوسيدون اكسبريس ) وغادرته السفينتان (أمل،القاهرة )، فيما جرى تداول 1600 طن بضائع، و159 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين ( آيلة، بريدج ) بميناء نويبع البحري.

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