ميناء دمياط يصدر 20 ألفا و84 طن كلينكر و915 طن سكر

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم، الثلاثاء، إن الميناء استقبل خلال 24 ساعة 10 سفن.. بينما غادرته 11 سفينة، حيث وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وأكد المركز - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و899 طنا شملت 7900 طن يوريا و20 ألفا و84 طن كلينكر و900 طن كسب صويا و3500 طن ملح و915 طن سكر معبأ و3600 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفا و775 طنا تشمل: 7365 طن خردة و4 أطنان معدات و920 طن خشب زان و134 طن فواكه مشكلة و994 طن صودا معبأ و6200 طن أبلاكاش و381 طن زجاج و4124 طن ذرة و581 طن حديد و7372 طن قمح و3700 طن قمح مطحون.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 632 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 222 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4365 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169 ألفا و22 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161 ألفا و770 طنا.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3942 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وإمبابة والفيوم، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5419 شاحنة.