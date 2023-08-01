مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على المعدن الأصفر في الربع الثاني 2023

قال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد التعاملات خارج البورصة انخفض 2 بالمئة على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من العام الحالي.



وأضاف المجلس ومقره لندن في بيان اليوم الثلاثاء، أن الطلب على الذهب ظل قويا بين نيسان حزيران من شركات صناعة الحلي، التي تمثل نحو نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، ما دعم ارتفاع الأسعار.



وأشار إلى أن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من العام الحالي، وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران منذ عام 2000.