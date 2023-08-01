مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على المعدن الأصفر في الربع الثاني 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد التعاملات خارج البورصة انخفض 2 بالمئة على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من العام الحالي.


وأضاف المجلس ومقره لندن في بيان اليوم الثلاثاء، أن الطلب على الذهب ظل قويا بين نيسان حزيران من شركات صناعة الحلي، التي تمثل نحو نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، ما دعم ارتفاع الأسعار.


وأشار إلى أن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من العام الحالي، وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران منذ عام 2000.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط عبر بوابة الفجر

ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر حصرياً .. رسميا من وزير التعليم

حصرياً الآن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط.. موقع رسمي نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر

اليوم السابع - الآن رابط ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس مجانا

رابط نتيجة الثانوية العامه 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. برقم الجلوس

"في 3 دقائق" بالاسم ورقم الجلوس الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 | رابط رسمي مباشر

عاجل.. الأهلي يوجه صدمة غير عادية إلى جماهيره

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 رقم الجلوس (بدرجات المواد) عبر بوابة الفجر