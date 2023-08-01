مطار الملكة علياء الدولي الإردني يفتتح رحلات مباشرة إلى الغردقة

الاقتصاد
بوابة الفجر

سيّر مطار الملكة علياء الدولي الإردني، رحلة مباشرة إلى مدينة الغردقة المصرية، على متن طائرات خطوط القاهرة.


وبحسب بيان لمجموعة المطار الدولي اليوم الثلاثاء، سيسيّر المطار رحلتين مباشرتين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بين عمّان والغردقة، على متن خطوط القاهرة.


وأشارت المجموعة إلى أن إضافة الغردقة إلى شبكة الوجهات المتسعة، تجسد التزامها بإضافة المزيد من المسارات الجوية المباشرة ويسيرة التكلفة إلى المدن الشهيرة إقليميا وعالميا، بهدف تلبية متطلبات المسافرين.


وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا كلود، إن الربط مع الغردقة سيزود المسافرين بخيار سفر اقتصادي ومريح، ويوجِد الفرص للسفر من أجل الترفيه أو العمل بين مصر والأردن.

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