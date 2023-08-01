مروان أحمد مدافع كفر الشيخ يقترب من الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

اقترب مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في الحصول على خدمات مروان أحمد مدافع فريق كفر الشيخ خلال الميركاتو الصيفي الحالي

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن مروان اقترب من التوقيع لنادي الاتحاد السكندري لمدة اربع مواسم ليكون أحد صفقات زعيم الثغر خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قد تواصل مع مروان احمد مدافع فريق كفر الشيخ خلال الأيام الماضية لاقناعه بارتداء الفانلة الخضراء بدءا من الموسم المقبل.
 

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