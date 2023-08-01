عبد الستار صبري وجمال حمزة ينضمان إلى قطاع الكرة بأندية سيتي كلوب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


انضم إلى قطاع كرة القدم بمجموعة أندية سيتي كلوب، نجما الكرة المصرية الكابتن عبد الستار صبري والكابتن جمال حمزة، فور اعتماد مجلس إدارة المجموعة برئاسة الدكتور مصطفى عزام لطلب القطاع برئاسة الكابتن محمد وهبة والكابتن علاء نبيل عضو اللجنة الفنية بدعم القطاع بالنجمين الكبيرين تلبية لاستراتيجية عمل المجموعة التي تعتمد في مجال التدريب على العناصر المُلهمة للناشئين والشباب.

ومن جانبه، قال الكابتن محمد وهبة إن أهداف قطاع الكرة تعتمد على البناء من القاعدة في مراحل البراعم والناشئين ثم الشباب، لا سيما أن فروع سيتي كلوب تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية مما يوسع عملية اكتشاف المواهب والرهان على المستقبل بقواعد لاعبين جديدة تخدم الكرة المصرية مستقبلًا وترفع قيمة اسم سيتي كلوب في كرة القدم خلال السنوات المقبلة دون التعجل بالتواجد ضمن الفرق الأولى من دون قاعدة ناشئين يتم الاعتماد عليها.

وأضاف وهبة أنه إذا كان الطريق الذي اخترناه هو الأصعب، إلا أنه في الوقت نفسه هو الأضمن لمستقبل أندية سيتى كلوب وفرقه الرياضية.

كان مجلس ادارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام، اعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع كرة القدم ولأكاديميات اللعبة في فروع سيتي كلوب بمختلف المحافظات، وأشرفت اللجنة الفنية على هذا التشكيل والمكونة من الكابتن علاء نبيل عضو اللجنة، والكابتن محمد وهبة رئيس قطاع كرة القدم. 

ويضم التشكيل الكابتن سيد معوض مديرًا فنيا، ويعاونه فنيًا الكباتن أسامة عرابي وغانم سلطان ومحمد سعد ومحمد عبد الجليل، بالإضافة إلى الكابتن عصام عبده وعمرو خطاب مساعدين للمدير الفني للشئون الإدارية ونحو 100 مدرب يتولون مسئولية أفرع الأكاديمية المنتشرة في جميع فروع مجموعة "سيتي كلوب" بأنحاء الجمهورية.

ويتولى التشكيل الجديد تنفيذ الخطة المعتمدة في أكاديميات كرة القدم بالفروع تمهيدًا لتكوين فرق المراحل السنية المختلفة والمشاركة بها في مسابقات اتحاد كرة القدم.
 

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والنصر السعودي الشوط الثاني (يلا شوت) بالبطولة العربية بدون تقطيع

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي اليوم في البطولة العربية 2023

يلا شوت الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر في كأس مصر اليوم بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT كأس مصر

بث مباشر مباراة الزمالك تويتر يلا شوت: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك والنصر الشوط الثاني بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت: يلا كورة لايف الشوط الثاني الآن مشاهدة مباراة الزمالك والنصر السعودي بث مباشر اليوم يلا شوت (البطولة العربية)

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت تويتر: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والزمالك بث مباشر الشوط الثاني اليوم يلا شوت ( البطولة العربية )

الآن مشاهدة مباراة الزمالك والنصر يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني مجانًا yalla shoot يلا كورة مباراة النصر ضد الزمالك بث مباشر بـدون تقطيع "البطولة العربية"