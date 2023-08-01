طفرة كبيرة في الأنشطة الرياضية الجامعية تحت رعاية أيمن عاشور

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

شهدت المنافسات الرياضية في الجامعات حالة من النشاط الملحوظ خلال الفترة الأخيرة بعد نجاح وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تحفيز طلاب الجامعات والمعاهد المصرية بمختلف أنواعها علي ممارسة الرياضة والمشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة التي تقام بالجامعات تحت رعاية وزير التعليم العالي.

وعلى المستوى الدولي والاقليمي تستعد وزارة التعليم العالي لتنظيم البطولة العربية للصالات والتي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل في لعبات كرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة، بخلاف استضافة بطولة العالم للجامعات لكرة اليد خلال العام المقبل ٢٠٢٤.

وكان الدكتور ايمن عاشور قد بدأ ولايته كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس للاتحاد الرياضي المصري للجامعات بتحقيق نجاح باهر في تنظيم العديد من المسابقات الدولية في مقدمتها بطولة العالم للاسكواش للجامعات، بخلاف ابرام العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات مع عدد من الدول الأفريقية والعربية على مستوى الرياضة الجامعية، مما عاد بالنفع علي تطور مستوي الأنشطة الرياضية في الجامعات، وزاد من اقبال طلبة الجامعات علي ممارسة الرياضة تنفيذا لسياسة الدولة العامة بالاهتمام بالشباب وتوجيههم لما يفيد المجتمع.
 

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