تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على أقسام كلية العلوم

تصدرت كلية العلوم محركات البحث الأمر الذي جعلها تتصدر التريند خلال تلك الساعات بسبب معرفة كافة التفاصيل حول الكلية وأقسامها.

فتح التنسيق

تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

عدد الطلاب: 22304

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

عدد الطلاب: 15013

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

عدد الطلاب: 74923

الإجمالي: 112240

كليات العلوم في الجامعات المصرية



كلية العلوم جامعة القاهرة

كلية العلوم جامعة طنطا

كلية العلوم جامعة بني سويف

كلية العلوم جامعة بورسعيد

كلية العلوم جامعة الفيوم

كلية العلوم جامعة دمياط

كلية العلوم جامعة الاسكندرية

كلية العلوم جامعة اسيوط

كلية العلوم جامعة قناة السويس

كلية العلوم جامعة كفر الشيخ

كلية العلوم جامعة دمنهور

كلية العلوم جامعة الزقازيق

كلية العلوم جامعة الازهر

كلية العلوم جامعة المنيا

كلية العلوم جامعة المنوفية

كلية العلوم جامعة بنها

كلية العلوم جامعة المنصورة

كلية العلوم جامعة عين شمس



أقسام كلية العلوم 2023

كلية العلوم تقبل للطلاب الثانوية شعبة علمي علوم وعلمي رياضه التي سوف التي تكون في تنسيق المرحلة الأولي وتنسيق المرحلة الثانية.



أقسام كلية علوم القاهرة

قسم الرياضيات.

الفيزياء.

الكيمياء

علم النبات.

قسم علم الحيوان.

الجيولوجيا.

علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية.

علم الحشرات

الجيوفيزياء

الفيزياء الحيوية.

أقسام كلية علوم جامعة عين شمس

الجيو فيزياء.

الميكروبيولوجيا.

قسم النبات.

الجيولوجيا.

قسم الكيمياء الحيوية.

قسم علم الحيوان.

قسم الرياضيات.

قسم الفيزياء.

قسم الكيمياء.

أقسام كلية العلوم الأساسية

كما تأتي أقسام كلية علوم بجامعة الإسكندرية كالتالي:

الفيزياء.

الكيمياء.

علم الحيوان.

الجيولوجيا.

علوم البحار.

علوم البيئة.

الرياضيات وعلوم الحاسب الآلي.

النبات والميكروبيولوجي.

الكيمياء الحيوية.

أقسام كلية العلوم الطبية

وتأتي أقسام كلية العلوم بجامعة بورسعيد كالتالي:

الكيمياء الصناعية والتطبيقية.

الكيمياء الحيوية.

البيوتكنولوجي.

الميكروبيولوجي.

الفيزياء التطبيقية.

الرياضيات وعلوم الإحصاء.

تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

إدارة البيئه والرصد البيئي.

جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

علوم البحار.

رياضة.

مميزات كلية علوم

وتسمح برامج «چيوفيزياء البترول - المواد وعلوم النانو - الكيمياء الصناعية - كيمياء البترول والغاز» بالقيد للحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة (شعبة علمى رياضة - علوم) أو ما يعادلها.