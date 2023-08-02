مشاهدة مباراة برشلونة وميلان اليوم بدون تقطيع أبو ظبي

مشاهدة مباراة برشلونة وميلان اليوم تويتر Milan vs Barcelona يلا شوت برشلونة ضد اي سي ميلان أبو ظبي الرياضية 1، ستستعد برشلونة لمواجهة فريق ميلان صباح يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس، على أرض ملعب أليجانت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد في كرة القدم.

وتُقدم الفجر لجمهورها فرصة مشاهدة مباراة برشلونة وميلان بث مباشر اليوم، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والسابعة صباحًا بتوقيت أبو ظبي. سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية (1)، وسيكون الصوت التعليقي خلال المباراة بصوت المعلق حازم عبد السلام.

مشاهدة مباراة برشلونة وميلان اليوم تويتر Milan vs Barcelona يلا شوت برشلونة ضد اي سي ميلان أبو ظبي،من المتوقع أن يشهد هذا اللقاء تنافسًا شرسًا بين الفريقين، وستكون فرصة لمشاهدة أداء اللاعبين وتحضيراتهم للموسم الجديد. يترقب جمهور كرة القدم هذه المواجهة بفارغ الصبر ويتمنون مشاهدة عرض كروي ممتع ومثير للإعجاب.

مشاهدة مباراة برشلونة وميلان اليوم دون تقطيع أبو ظبي

توقيت مباراة برشلونة وميلان

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت السودان وليبيا، بينما في تمام الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة برشلونة وميلان

يتوجه الفريق الكتالوني للمباراة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات لتعزيز معنويات اللاعبين قبل بدء الموسم الجديد.

وعلى الجانب الآخر، يأتي فريق ميلان مع التركيز الكامل بعد تجاوزه تجربة الموسم الماضي الصعبة، حيث ركز بشكل كبير على تدعيم صفوفه بالتعاقد مع خمس صفقات جديدة، وهم: روبن لوفتوس تشيك، ماركو سبورتيلو، لوكا روميرو، كريستيان بوليسيتش، وتيجاني ريجنديرز.

كما خاض الفريق الإيطالي ثلاث مباريات ودية مؤخرًا، حيث حقق فوزًا كبيرًا على لوموزياني بسبعة أهداف نظيفة، وخسر بصعوبة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، وتعادل إيجابيًا مع يوفنتوس بنتيجة هدفين لكل منهما.

استعد فريق ميلان بتركيز عالٍ وجهد كبير لهذه المباراة القوية، وسيكون الفريق الإيطالي عازمًا على تقديم أداء مميز للتغلب على برشلونة ورفع معنويات لاعبيه والاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية لمشاهدة مباراة برشلونة وميلان اليوم

في اطار الموضوع ان ستقوم قناة أبو ظبي الرياضية بتولي مهمة نقل المباراة، وذلك ببعض المميزات ايضا وهي الجودة العالية ونقاء الصوت، وغيرها من المميزات الاخري وهو عدم التقطيع اثناء المشاهدة، ويمكن الحصول علي القناة من خلال التردد الخاص بها وهو:-

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

مشاهدة مباراة برشلونة وميلان

تشكيلة برشلونة امام ميلان اليوم

ياتي في حراسة المرمي: تير شتيجن

بينما ياتي في خط الدفاع: الونسو _ كريستينسن _ ارواخو _ كوندي.

وياتي في خط الوسط: بيدري _ جوندوجان _ جافي.

بينما ياتي في خط الهجوم: فاتي _ ليفاندوفسكي _ عثمان ديمبلي.

تشكيلة ميلان امام برشلونة اليوم

حراسة المرمي: ماينان.

خط الدفاع: كالولو، توموري، كيير، هيرنانديز.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، تيموي باكايوكو، دي كيتيلير.

خط الهجوم: لياو، جيرو، بوليسيتش.

افتتح برشلونة مبارياته التحضيرية بمواجهة ارسنال في اللقاء المنتهي بخسارته بنتيجة 5-3، وفي المباراة التالية فاز البرسا بنتيجة 3-0 أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في مواجهة تصدت فيها عارضة برشلونة لاربع كرات، ثلاث منهم لنفس اللاعب فينيسيوس جونيور.

ما ميلان فقد خسر مباراته التحضيرية الاولى في الولايات المتحدة الاميركية أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2، مع الاشارة إلى إنه كان متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد خلال الشوط الأول.

بطاقة معلومات البث المباشر لمباراة ميلان وبرشلونة اليوم