‘‘ ظهرت الآن ‘‘ رابط نتائج الوظائف التعليمية 1445/2023 الترشيح المبدئي معلم ممارس 11551 معلم/معلمة

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إصدار نتائج الوظائف التعليمية للعام الهجري 1445، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائجهم من خلال المنصة الإلكترونية "جدارات" التي توفرها الوزارة، كما يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقع الوزارة الرسمي.

يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء فترة التقديم للوظائف التعليمية، ويتيح للمتقدمين الاطلاع على نتائجهم، والتأكد من حالة طلباتهم.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية عن طريق إدخال البيانات الشخصية عبر المنصة الإلكترونية "جدارات"، ومن ثم النقر على زر "استعلام" للاطلاع على النتيجة. ويمكن أيضًا الاطلاع على النتيجة من خلال موقع الوزارة الرسمي، وذلك بإدخال الرقم الوظيفي وكلمة المرور المسجلين بهما.

ويجب على المتقدمين الذين تم قبولهم في الوظائف التعليمية، الاستعداد لحضور المقابلة الشخصية التي ستجرى على مدى الأيام القليلة المقبلة، وينبغي عليهم الحضور في الموعد المحدد وبحرص كبير، وتجهيز المستندات والوثائق المطلوبة للمقابلة.

نتائج الوظائف التعليمية 1445

تم إعداد خطة زمنية لعملية التسجيل في الوظائف التعليمية للعام الهجري 1445، والتي شملت إعلان أسماء المرشحين والمرشحات المؤهلين لحضور المقابلة الشخصية والمطابقة، وقد تم الإعلان عن هذه الخطة الزمنية لتوفير الشفافية والعدالة في عملية التوظيف، وضمان حقوق المتقدمين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للحصول على الوظائف التعليمية.

وتم تحديد مواعيد محددة لإجراء المقابلات الشخصية والمطابقة، والتي ستتم على مدار الأيام القليلة المقبلة، ويجب على المتقدمين الحضور في الموعد المحدد وبحرص كبير، وتجهيز المستندات والوثائق المطلوبة للمقابلة، وتهدف هذه الخطة الزمنية إلى تسهيل عملية التوظيف وتحقيق أفضل النتائج في اختيار المتقدمين المؤهلين للوظائف التعليمية.

1445 بنظام التعاقد، وتشمل هذه الوظائف 2786 وظيفة للرجال و8765 وظيفة للنساء. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات في المجال التعليمي.

وبعد إعلان نتائج الوظائف التعليمية 1445، يمكن للمرشحين التواصل مع منصة جدارات عبر الرقم الهاتفي المحدد، وذلك للاستفسار عن أي بيانات أو معلومات تخص تلك الوظائف.

كما يمكن للمرشحين زيارة مقر وزارة التعليم للحصول على أية معلومات إضافية أو لتقديم أي استفسارات حول عملية التوظيف. وتهدف الوزارة إلى تسهيل عملية التواصل مع المتقدمين وتوفير الدعم اللازم لهم في جميع مراحل عملية التوظيف.

أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية 1445

يمكن للمتقدمين الآن الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1445، ولكن هناك ضوابط وشروط يجب توفرها للحصول على تلك الوظائف، وقد تم توزيع هذه الوظائف على 47 إدارة تعليمية، ويتميز كل إدارة بشروط محددة للتقدم والحصول على الوظائف التعليمية.

– مع تخصيص 20% لاختبار الرخصة المهنية العامة.

– الحصول على قرابة 20% بالمعدل التراكمي.

– الحصول على نسبة 40% في الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية التخصصية.

– 20% تمنح للأشخاص الأقدم في التخرج.

ويجب على المتقدمين الذين يرغبون في الحصول على تلك الوظائف، الاطلاع على شروط كل إدارة تعليمية على حدة، وتحديد ما إذا كانت تلبي مؤهلاتهم وخبراتهم تلك الشروط. وعلى المتقدمين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، تقديم طلباتهم وتنفيذ الإجراءات المحددة في كل إدارة تعليمية، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة.

وتسعى وزارة التعليم إلى تحقيق العدالة والشفافية في عملية التوظيف، وتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات في المجال التعليمي، وتشجيع المتقدمين المؤهلين على تطوير مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال الحيوي.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1445

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1445

ويمكن للمتقدمين الآن الدخول على رابط نتائج الوظائف التعليمية 1445 لمعرفة التفاصيل الكاملة.

– الاستعلام عبر وزارة التعليم (من هنا).

– الدخول على رابط جدارات تسجيل الدخول (من هنا ).

تخصصات الوظائف التعليمية 1445

الحاسب الآلي.

الإدارة.

الرياضيات.

الإنجليزي.

الأحياء.

الفيزياء.

الكيمياء.

أوراق المقابلة الشخصية للوظائف التعليمية 1445

– أولًا الهوية الوطنية.

– ثانيًا المؤهل الدراسي.

– المعادلة للمؤهل إذا كان من خارج السعودية.

– السجل الأكاديمي.

– أي مؤهل إضافي وموثق في جدارات.