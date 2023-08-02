تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ وديا.. وموقف محمد صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي بايرن ميونخ الألماني، في اللقاء الودي الذي سيجمع بين كلا الفريقين.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق بايرن ميونخ، في لقاء ودي سيجمع بين كلا الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

تشكيل ليفربول أمام بايرن ميونخ

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جونز، ماك إليستر، سوبوبلاي.

خط الهجوم: جوتا، صلاح، جاكبو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.