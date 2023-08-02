مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي ، وحقق فريق ليفربول حقق فوزاً كبيراً في المباراة الماضية على حساب فريق ليستر سيتي ودياً، برباعية نظيفة، تحت قيادة المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب، وبمساهمة النجم الدولي المصري محمد صلاح، وذلك ضمن استعدادات الريدز للموسم الجديد 2023/2024.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي، يستعد عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم لمتابعة مباراة ودية تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023. وتشكل هذه المباراة فرصة للاعبي الفريقين لإظهار مهاراتهم وتجربة التشكيلات الجديدة والتكتيكات المختلفة قبل بدء الموسم الجديد.

تقام المباراة في ملعب الوطني في سنغافورة، ومن المتوقع أن يتم بث المباراة على العديد من القنوات الرياضية العالمية. ويمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة المباراة على قنوات أبوظبي الرياضية 1 و2.

يترقب الجمهور المصري والعربي بشغف هذه المواجهة التي تجمع بين فريقين كبيرين في عالم كرة القدم، ويأملون في مشاهدة محمد صلاح يقدم أداءً مميزًا ويساهم في تحقيق الفوز لفريقه. ويعد هذا الموسم فرصة جيدة للفريقين لإظهار مهاراتهم وجاهزيتهم قبل بدء الموسم الجديد في المنافسات المحلية والقارية.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في ودية الأندية 2023

يتوجه فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى مواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023، في إطار مباراة ودية تحضيرية للفريقين، ستقام المباراة على ملعب سنغافورة الوطني، وهي مناسبة مهمة لكلا الفريقين لتجربة لاعبيهم واختبار مستوياتهم اللياقية والفنية، يأمل ليفربول وبايرن ميونخ في استغلال هذه المباراة لتحسين أدائهم وتحقيق الانتصارات الهامة في الموسم القادم.

وتحدد موعد مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ اليوم في ودية الأندية 2023، لتبدأ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في ودية الأندية 2023

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في ودية الأندية 2023

ستكون قناة أبو ظبي الرياضية هي المحطة الحاصلة على حقوق بث مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ اليوم في ودية الأندية 2023، وذلك للمشاهدين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لمشاهدة المباراة، يجب عليك ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2، سيكون هذا البث فرصة مثالية لعشاق كرة القدم لمتابعة هذه المواجهة القوية بين الفريقين، ومشاهدة أداء اللاعبين والتكتيكات المستخدمة من قبل المدربين.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تشكيل ليفربول ضد بايرن ميونخ

يأتي تشكيل ليفربول المتوقع، لمباراة بايرن ميونخ اليوم في ودية الأندية 2023، مكون من التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - هارفي إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

لاعبو ليفربول

تشكيل بايرن ميونخ ضد ليفربول

يتوقع أن يكون تشكيل بايرن ميونخ، لمباراة ليفربول المرتقبة اليوم في ودية الأندية 2023، مكون من التشكيل الآتي: