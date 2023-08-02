استقبال 2889 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال 2022-2023



ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ المنطقة الشمالية "شرق وغرب بورسعيد والعريش" شهدت زيادة ملحوظة في حركة السفن وتداول الحاويات والبضائع خلال العام المالي الماضي 2022 / 2023، حيث استقبلت 2889 سفينة متنوعة،بزيادة بلغت 6%، بإجمالي حمولات بلغت 48 مليونا و509 آلاف و585 طنا كطاقة محققة بزيادة 23 % عن العام السابق له 2021- 2022.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الأربعاء -أن الحاويات بلغت 4 ملايين و113 ألفا و473 حاوية مكافئة، بزيادة بلغت 9%، مشيرة إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 492 ألفا و599 حاوية مكافئة و1234 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 4 ملايين و754 ألفا و617 طنا.

وأضافت أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 1566 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 43 مليونا و395 ألفا و353 طنا.. 3 ملايين 620 ألفا و874 حاوية مكافئة، فيما استقبل ميناء العريش البحري 89 سفينة خلال العام ذاته لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 359 ألفا و615 طنا، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد انتهاء عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش.

ونجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توطين خدمة جديدة تضاف لجاحات الهيئة في التوسع في مجال الخدمات البحرية، وهي خدمة تموين السفن حيث تنفيذ عمليات تموين السفن على أرصفة الموانئ بالتوازي مع عمليات الشحن والتفريغ وتداول الحاويات على السفن والأرصفة.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية تعمل دائما على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام هذه الأرصفة وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها.