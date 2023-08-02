موانئ البحر الأحمر تتداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 665 شاحنة، و572 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1770 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن على أرصفة الموانئ بلغ 8 سفن.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الواردات بلغت 7 آلاف طن بضائع، و389 شاحنة، و524 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، 276 شاحنة، و48 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل العبارة (أمل) وغادرته السفينتان (الحرية 2، بوسيدون اكسبريس)، فيما جرى تداول 1400 طن بضائع، و160 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين (آيلة، بريدج) بميناء نويبع البحري.

وأشارت إلى أنه وصلت السفينة ( SEA WAVE ) لميناء بورتوفيق على متنها 420 سيارة زنة 840 طن قادمة من جدة، وغادرته السفينة (GOLD LUCKY) وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق متجهة إلى اليمن.