أقوي إشارة: تردد قناة SSC sport السعودية المجانية لمشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر تويتر في البطولة العربية

يبحث الكثير من متابعي وعشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تردد قناة SSC السعودية الرياضية، الناقلة لمباراة الفارس الأبيض أمام النصر السعودي، والتي تجمع بين الفريقين الكبيرين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة العربية 2023.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي، مساء غدًت الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية، ويأتي الزمالك في المجموعة الثالثة من مجموعات البطولة العربية، والتي تضم كلًا من النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.



تردد قناة SSC السعودية



تمتلك قناة SSC السعودية حقوق بث مباريات البطولة العربية للأندية 2023، الاقمار الصناعية، حيث تنقل القناة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي عبر الترددات التالية:0

تردد SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد SSC على عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد SSC على بدر سات

التردد: 12418.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

