ألـحـين يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي في البطولة العربية بدون تقطيع

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي في البطولة العربية

يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي في البطولة العربية بدون تقطيع ، يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، قمة قوية بين الهلال والوداد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات البطولة العربية 2023.

يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي في البطولة العربية ، نادي الوداد يفقد جمع نقطتين في المجموعة الثانية، إذ تعادل نادي الوداد في المباراتين التي خاضهما بالبطولة العربية، حيث تعادل مع نادي السد القطري، كما تعادل مع نادي أهلي طرابلس، وأمام فريق الوداد فرصة كبيرة للصعود إلى الأداور القادمة، حيث أن فوزه في هذه المباراة سوف يحسم صعوده بشكل رسمي إلى الأدوار الإقصائية بالبطولة العربية للأندية نسخة 2023.

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي في البطولة العربية، ستشهد مباراة الهلال السعودي ضد الوداد المغربي في الجولة الأخيرة من بطولة الأندية العربية أبطال الدوري، منافسة قوية بين الفريقين اللذين يسعيان للتأهل إلى الدور الثاني. ويتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومليئًا بالتحديات بين الفريقين الذين يمتلك كل منهما مجموعة قوية من اللاعبين والخبرات الكروية.

تدخل الفرق الأربعة في المجموعة الثانية لحسابات مباراة الجولة الأخيرة، وبالرغم من أن فريق السد القطري يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، إلا أن كل من الهلال والوداد وأهلي طرابلس لديه فرصة للتأهل إلى الدور الثاني. ويعد الهلال السعودي الأكثر تعقيدًا في حساباته، إذ يحتاج إلى الفوز بنتيجة كبيرة لضمان التأهل، في حين يمكن للوداد المغربي التعادل لحساباته، ولكنه سيكون بحاجة لنتيجة مباراة أهلي طرابلس ضد السد لتحديد مصيره في البطولة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي

وستكون مباراة الهلال السعودي ضد الوداد المغربي فرصة ذهبية لكل فريق لإثبات نفسه والتأهل إلى الدور الثاني. ويتوقع أن يدخل الهلال المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز الكبير الذي حققه في الدوري السعودي على حساب الفيصلي بنتيجة 5-1، والذي قد يمنحهم الثقة اللازمة لتحقيق الفوز على الوداد المغربي.

بينما يعول الوداد المغربي على تجربته وخبرته في البطولات العربية والقارية، ويأمل في الحفاظ على نتائجه الجيدة في البطولة حتى الآن والتأهل إلى الدور الثاني. ويمتلك الفريق العديد من اللاعبين المميزين مثل الحارس أحمد رضا التكناوتي والمدافع محمد الناهيري والمهاجم وليد الكرتي الذي سجل هدفًا في أول مباراتين للفريق في البطولة.

يتوقع أن يكون اللقاء مليئًا بالتحديات والإثارة، حيث يعد كلا الفريقين من أقوى الفرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيكون الهلال السعودي بحاجة إلى تحسين أدائه في هذه المباراة بعدما فشل في تحقيق الفوز في المباراتين السابقتين، وسيحاول الفريق تحسين خط هجومه والاستفادة من خبرة لاعبيه في المباراة.

من جهته، سيحاول الوداد المغربي الحفاظ على مستواه الجيد في البطولة والتأهل إلى الدور الثاني. وسيحاول الفريق الاعتماد على خبرته وتجاربه السابقة في البطولات العربية للفوز في المباراة والتأهل.

متى موعد مباراة الهلال والوداد في البطولة العربية 2023؟

موعد مباراة الهلال والوداد في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الملك سلمان للأندية هو يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة المنتظرة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية ظهرًا بتوقيت المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في البطولة العربية 2023؟

أعلنت قنوات SSC السعودية أنها الناقل الحصري لكأس الملك سلمان للأندية في الوطن العربي، وستذاع مباراة الهلال والوداد عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة للبطولة العربية على الشبكة السعودية من خلال الاشتراك في باقتها، والمتاحة حصرًا من على جهاز استقبال GOBX.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والوداد في البطولة العربية 2023؟

بحصول قنوات SSC الرياضية على الحقوق الحصرية للبطولة العربية للأندية 2023، فلا توجد إلا طريقة واحدة فقط يمكنك من خلال مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والوداد.

هذه الطريقة هي الاشتراك في الباقة الرياضية على منصة شاهد "Shahid VIP"، والمتاح عليها جميع قنوات الشبكة السعودية الناقلة حصريًا لكأس الملك سلمان للأندية 2023.

ما تشكيل الهلال المتوقع ضد الوداد في البطولة العربية 2023؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب جوان جيسوس على التشكيل التالي في مباراة الهلال والوداد في كأس الملك سلمان للأندية 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوداد | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوداد | اضغط هنـــا

تشكيلة الهلال ضد الوداد: 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد

روبين نيفيس - محمد كنو

سالم الدوسري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ميشيل

عبد الله الحمدان

ما تشكيل الوداد المتوقع ضد الهلال في البطولة العربية 2023؟

يغيب عن نادي الوداد اللاعب هشام بوسفيان لتلقيه البطاقة الحمراء في المباراة السابقة ضد أهلي طرابلس، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب عادل رمزي على التشكيل التالي.

تشكيلة الوداد ضد الهلال: 4-2-3-1

يوسف المطيع

إلياس شيتي - أرسين زولا - أمين أبو الفتح - أيوب العملود

يحيى جبران - زكريا الضراوي

عبد الله حيمود - إسماعيل المترجي - محمد أوناجم

زهير المترجي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد المغربي اليوم

يمكن للجماهير مشاهدة مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي بث مباشر اليوم عبر قنوات ssc السعودية، وهي الناقل التلفزيوني الحصري لمباريات البطولة العربية، بالإضافة إلى باقة الرياضة على تطبيق شاهد.