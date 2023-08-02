بعد تعرضه للسرقة.. مواطن يحرر محضر ضد شركة أمازون وشكوى في حماية المستهلك



في واقعة غير مسبوقة تعرض الدكتور محمود محمد، استشاري علاج طبيعي، للسرقة بعد حديثه مع خدمة عملاء الشركة العالمية 'أمازون amazon'، لاستبدال أحد المنتجات.

جاء ذلك بعد أن قام الدكتور محمود بشراء هاتف محمول من موقع شركة أمازون amazon على الانترنت، بسعر 41 ألف جنيه تقريبا.

وعندما استلم الهاتف وجد به عيب صناعة، مما جعله يتواصل مع خدمة عملاء الشركة مرة أخرى، خلال مدة 14 يوما، وهي المدة المحددة لاسترجاعها أي منتج يتم شرائه.

وتواصل الدكتور محمود محمد، مع خدمة عملاء شركة أمازون amazon، العالمية لطلب استرجاع المنتج لوجود عيب في الصناعة، وأبلغه ممثل خدمة العملاء أن المندوب سوف يصله خلال 48 ساعة لاستلام المنتج ومراجعته، وخلال المدة المحددة وصل مندوب إلى منزل الدكتور محمود وطلب منه المنتج لاسترجاعه، وسلم 'محمود'، المنتج للمندوب.

وفوجئ الدكتور محمود باتصال من الشركة تبلغه فيه أن المندوب سوف يصله خلال ساعات لاستلام المنتج، ليصدم الدكتور محمود الذي سلم المنتج بالفعل للمندوب.

وابلغ الدكتور محمود، خدمة العملاء أن هناك مندوب جاء له واستلم المنتج منذ قليل، وكيف لشخص لا يتبع الشركة أن يعرف تفاصيل المنتج وموعد استرجاعه وكل هذه المعلومات التي تلتزم الشركة بالحفاظ عليها!.

وأوضح استشاري العلاج الطبيعي، أنه من غير المنطقي أن يعرف شخص ما كل هذه التفاصيل، عنوان منزلي ورقم هاتفي وتفاصيل المنتج الذي أود استرجاعه، ولا سيما موعد استرجاع المنتج الذي لا يعرفه أحد سوى خدمة العملاء، متسائلا هل تقوم خدمة العملاء بعمل قرصنة وسرقة للمنتجات التي يتم استبدالها في هذه الشركة التي تعد من الشركات العالمية.

صورة طلب الشراء من امازون

وعلى الفور توجه الدكتور محمود محمد إلى قسم شرطة الشروق يوم 26/6/2023، وقدم بلاغا ضد شركة أمازون amazon، حمل رقم 29976 لسنة 2023.

وقدم الدكتور 'محمود' شكوى في جهاز حماية المستهلك، ليتمكن من استرداد أمواله أو استرجاع منتجه وتحمل الشكوى رقم W361217.

شكوى حماية المستهلك

ومنذ ما يقرب من شهر ونصف يحاول الدكتور محمود أن يأخذ حقه في استرجاع الهاتف أو استرداد أمواله، ولا يرى من شركة أمازون amazon، سوى المماطلة والاستمرار في رسالتهم السخيفة التي ينطقها ممثل خدمة العملاء 'جاري التحقيقات وسنتواصل معكم'.