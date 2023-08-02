يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر في البطولة العربية اليوم .. YALLASHOOT

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر في البطولة العربية اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة الهلال والوداد في البطولة العربية اليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أغسطس الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مسابقة البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان 2023»، والتي تقام حاليًا في الممكلة العربية السعودي، في الفترة من 27 يوليو وحتى 12 من أغسطس الجاري، وتقام مباراة اليوم على أرضية ستاد «مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية».

وتنطلق مباراة الهلال والوداد في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الهلال والوداد في البطولة العربية للأندية بث مباشر

مواجهة مرتقبة ونارية اليوم تجمع بين فريقي الهلال السعودي ونظيره الوداد المغربي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، في البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان 2023»، والتي تقام حاليًا في الممكلة العربية السعودي، في الفترة من 27 يوليو وحتى 12 من أغسطس الجاري، وتقام مباراة اليوم على أرضية ستاد «مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية».

ويسعى فريق الهلال السعودي لاستغلال عامل الأرض والجمهور اليوم، لصيد فريق الوداد المغربي وحصد نقاط المباراة الثلاث والتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة العربية.

بينما يسعى فريق الوداد المغربي لمصالحة جماهيرة الغاضبة، عقب الموسم الكارثي للفريق المغربي، وخسارة الدوري المحلي والكأس، وكذلك هزيمة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنصرم.

ترتيب المجموعة الثانية في البطولة العريبة قبل جولة الحسم اليوم

وجاء ترتيب مجموعات البطولة العربية للأندية والمجموعة الثانية على النحو التالي عقب نهاية الجولة الثانية، كالتالي:

1 - السد القطري 4 نقاط.

2 - أهلي طرابلس الليبي نقطتين.

3 - الوداد المغربي نقطتين.

4 - الهلال السعودي نقطة.

بث مباشر مباراة الهلال والوداد في البطولة العربية للأندية

وتقدم الفجر خدمة بث مباشر لمباراة الهلال والوداد في البطولة العربية اليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أغسطس الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مسابقة البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان 2023»، والتي تقام حاليًا في الممكلة العربية السعودي، في الفترة من 27 يوليو وحتى 12 من أغسطس الجاري، وتقام مباراة اليوم على أرضية ستاد «مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية».

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوداد | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوداد | اضغط هنـــا

وتنطلق مباراة الهلال والوداد في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.