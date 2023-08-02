يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة في البطولة العربية

يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة في البطولة العربية بدون تقطيع ، يختتم الاتحاد السعودي مشواره في دور مجموعات البطولة العربية للأندية الأبطال 2023 «كأس الملك سلمان»، بمواجهة مرتقبة أمام الشرطة العراقي، في المباراة التي تقام اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة في البطولة العربية، ستشهد جماهير كرة القدم في الوطن العربي قمة مثيرة في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري، حيث يتواجه نادي الاتحاد السعودي ونادي الشرطة العراقي في المباراة الأخيرة للمجموعة الثانية، والتي ستقام على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض.

يتصدر الاتحاد المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزين متتاليين على الترجي التونسي والصفاقسي التونسي، بينما يحتل الشرطة المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويحتاج للتعادل على الأقل للتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

يتميز الاتحاد بخط هجوم قوي يقوده الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي يتربع على صدارة قائمة الهدافين في الدوري السعودي، بجانب البرازيلي ليو بوناتيني والتشيلي كارلوس فيلانويفا. ويتمتع الفريق أيضًا بلاعبين مميزين في جميع المراكز، مما يجعله مرشحًا قويًا للفوز في المباراة.

من جهته، يتميز الشرطة العراقي بخبرة كبيرة في المنافسات العربية، حيث حقق الفريق العديد من الألقاب على مدار تاريخه الرياضي، ويمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز. ومن المتوقع أن يقدم الفريق عرضًا قويًا في المباراة، ويسعى لتحقيق الفوز للتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

ومن المؤكد أن المباراة ستشهد منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يسعى الاتحاد إلى المحافظة على سجله المميز في البطولة، بينما يحاول الشرطة تحقيق الفوز للتأهل إلى الدور القادم. وسيكون هذا اللقاء فرصة لعشاق الكرة العربية لمتابعة نخبة اللاعبين المميزين في الوطن العربي، ولمشاهدة العروض الرائعة والمثيرة على أرض الملعب.

تحمل بطولة الأندية العربية أبطال الدوري رمزية كبيرة في الوطن العربي، حيث تجمع فرقًا من مختلف الدول العربية، وتعكس روح التنافس العربي والإخاء بين الدول العربية. وتشجع هذه البطولة على تعزيز الروابط الرياضية بين الدول العربية، وتتيح فرصة للاعبين والفرق للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات الرياضية.

وتأتي هذه المباراة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين والجماهير من الإصابة بالفيروس، وتم الحد من عدد الجماهير المسموح لها بالحضور إلى الملعب.

ومن المتوقع أن يتابع الملايين من عشاق الكرة العربية هذه المباراة عبر القنوات الرياضية المختلفة، ويتمتعون بمشاهدة لقطات مثيرة وأهداف رائعة من الفريقين، وتحرير العواطف والأحاسيس الرياضية المتراكمة في داخلهم.

في الختام، تعد مباراة الاتحاد السعودي والشرطة العراقي في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات البطولة العربية 2023 فرصة لعشاق الكرة العربية لمتابعة مباراة مثيرة بين فريقين مميزين، وللتعرف على أفضل اللاعبين في الوطن العربي، وللاستمتاع بعروض كرة القدم الرائعة والمثيرة. ونأمل أن يتمتع الجميع بمشاهدة هذه المباراة الرائعة وأن يتألق الفريق الأفضل في الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية 2023

أعلنت قنوات SSC السعودية أنها الناقل الحصري لكأس الملك سلمان للأندية في الوطن العربي، وستذاع مباراة الاتحاد والشرطة عبر إحدى قنواتها الثلاث المخصصة لكأس العرب SSC 1 وSSC 5 وSSC Extra 1.

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة للبطولة العربية على الشبكة السعودية من خلال الاشتراك في باقتها، والمتاحة حصرًا من على جهاز استقبال GOBX.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية 2023

بحصول قنوات SSC الرياضية على الحقوق الحصرية للبطولة العربية للأندية 2023، فلا توجد إلا طريقة واحدة فقط يمكنك من خلال مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والشرطة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

هذه الطريقة هي الاشتراك في الباقة الرياضية على منصة شاهد "Shahid VIP"، والمتاح عليها جميع قنوات الشبكة السعودية الناقلة حصريًا لكأس الملك سلمان للأندية 2023.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية 2023

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية 2023 على القمر الصناعي عرب سات فقط، وذلك من خلال الترددات التالية.

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD

التردد : 12418.

: 12418. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

تردد قناة SSC 1 HD وSSC 5 HD

التردد : 12380.

: 12380. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

موعد مباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية 2023

موعد مباراة الاتحاد والشرطة في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الملك سلمان للأندية هو يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة المنتظرة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.