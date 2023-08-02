مشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة اليوم بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة الإتحاد يلا شوت تويتر : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة اليوم بث مباشر يلا شوت ، يبحث الكثيرون من عشاق ومتابعي كرة القدم في الوطن العربي، عن بث مباشر مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في البطولة العربية، حيث يختتم الاتحاد السعودي مشواره في دور المجموعات بالبطولة العربية، بمواجهة الشرطة العراقي اليوم الأربعاء في تمام السادسة مساءً، على ملعب مدينة الملك فهد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالبطولة العربية.

مشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة اليوم بث مباشر يلا شوت، يستعد فريق الاتحاد السعودي لمواجهة فريق الشرطة العراقي في مباراة مهمة وحاسمة ضمن منافسات المرحلة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الأندية العربية أبطال الدوري. ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الأربعاء 2 أغسطس على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية.

ويسعى فريق الاتحاد لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز فرصه في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، حيث يحتل المركز الثالث حاليًا في المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين خلف الفريقين الأول والثاني في الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، يأمل فريق الشرطة العراقي في تحقيق الفوز لتحسين موقفه في المجموعة، حيث يحتل المركز الرابع حاليًا برصيد نقطة واحدة فقط.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يعتبر الاتحاد من الفرق القوية في الدوري السعودي، فيما يتميز فريق الشرطة العراقي بقوته البدنية والفنية.

وعلى الرغم من أن الاتحاد يعاني من بعض الغيابات في صفوفه، إلا أن الفريق ما زال يمتلك العديد من اللاعبين المميزين والذين يمكنهم تحقيق الفوز في هذه المباراة.

وتتطلع جماهير الكرة العربية إلى مشاهدة مباراة مثيرة وجذابة بين الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، وأن يكون الفوز من نصيب الفريق الأفضل في المباراة، وأن يستمر التنافس الشرس والمثير في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشرطة في بطولة كأس الملك سلمان

موعد تقديم المباراة بين الاتحاد والشرطة هو الأربعاء 2-8-2023 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، الساعة 6: 00 مساء بتوقيت السعودية-مصر القنوات التي تبث مباراة الاتحاد والشرطة في بطولة كأس الملك سلمان هي قنوات رياضية سعودية تابعة لمحكمة أمن الدولة:

قناة SSC SPORT 5 H.

قناةSSC SPORT 1 HD.

ويوضح الجدول التالي تردد هذه القنوات الرياضية على النايل سات وعرب سات كما يلي:

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح SSC نايل سات 12523 عمودي 27500 5/6 SSC عرب سات 11747 عمودي 27500 2/3

موعد مباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية 2023؟

موعد مباراة الاتحاد والشرطة في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الملك سلمان للأندية هو يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة المنتظرة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما تشكيل الشرطة المتوقع ضد الاتحاد في البطولة العربية 2023؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب نونو سانتو على التشكيل التالي في مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

تشكيلة الاتحاد ضد الشرطة: 4-4-2

مارسيلو غروهي

صالح العمري - زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان

رومارينيو - سلطان الفرحان - إيغور كورونادو - جوتا

كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله

ما تشكيل الشرطة المتوقع ضد الاتحاد في البطولة العربية 2023؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب أحمد صالح على التشكيل التالي في مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية 2023.

تشكيلة الشرطة ضد الاتحاد: 4-4-2

أحمد باسل

أحمد يحيى - مناف يونس - كرار عامر - فيصل جاسم

أحمد فرحان - إدريسا نيانغ - عبد المجيد بوبكر - فهد اليوسف

آسو رستم - علاء عبد الزهرة

