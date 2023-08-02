رابط مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر

رابط مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر.. شاهدها بث مباشر على SSC Live HD،يتأهب الاتحاد لمواجهة فريق الشرطة العراقي مساء اليوم الأربعاء، الموافق 2 أغسطس، في استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة الأندية العربية للأبطال.

ستقدم بوابة الفجر خدمة بث مباشر لمتابعيها للمباراة بدءًا من الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي السابعة بتوقيت أبو ظبي. وستتاح المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.

رابط مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر

في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة الأندية العربية لعام 2023، سيلتقي نادي الاتحاد السعودي مع نادي الشرطة العراقي. وقد ضمن الاتحاد التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه في المباراتين الأولتين، حيث حقق الفوز على كل من الترجي والصفاقسي، محققًا بذلك 6 نقاط واحتلال صدارة ترتيب المجموعة.

رابط مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر

مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة

منذ بداية مسابقة بطولة الأندية العربية لعام 2023، ظهر نادي الاتحاد بشكل مميز وقدم أداءً مثيرًا لإعجاب المتابعين. تمكن من حسم أول بطاقات التأهل لربع النهائي بعد تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الصفاقسي بهدف دون رد، مما ساهم في تصدره جدول الترتيب برصيد كامل 6 نقاط.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الشرطة العراقي بمعنويات عالية وثقة كبيرة، حيث يهدف فريق نونو سانتو إلى تحقيق الفوز وجني النقاط الكاملة، لينهي دور المجموعات دون أي هزيمة ويواصل المنافسة بقوة في سباق اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

وبالمقابل، تعادل الشرطة العراقي سلبيًا أمام الترجي في المباراة السابقة، مما أبقى الفريق في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

بث مباشر الاتحاد ضد الشرطة

نادي الشرطة العراقي يقترب من التأهل بفضل رصيده البالغ 4 نقاط واحتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب. يبلغ الفارق بينه وبين الترجي الثالث 3 نقاط فقط، والاحتمال الوحيد لخروجه من المنافسة هو خسارته أمام فريق الاتحاد السعودي، بينما يجب عليه أن يفوز بطل إفريقيا السابق على الصفاقسي.

جدول مباريات كأس العرب للأندية 2023 والمجموعات والنظام

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والشرطة في الجولة الثالثة من مجموعات البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر.

موعد مباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية 2023

موعد مباراة الاتحاد والشرطة في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الملك سلمان للأندية هو يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة المنتظرة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية 2023

أعلنت قنوات SSC السعودية أنها الناقل الحصري لكأس الملك سلمان للأندية في الوطن العربي، وستذاع مباراة الاتحاد والشرطة طرابلس عبر شاشتها.