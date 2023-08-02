مشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة بث مباشر اليوم في البطولة العربية « يلا شوت »

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة بث مباشر اليوم في البطولة العربية « يلا شوت » ، أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة التشكيل الرسمي ضد الشرطة العراقي في المباراة التي ستقام في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري.

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي مباراة حاسمة ومثيرة تجمع بين نادي الشرطة العراقي ونادي الاتحاد السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الأندية العربية للأندية. وتأتي هذه المباراة بأهميتها الكبيرة لفريق الشرطة العراقي، حيث يحتاج إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى الدور الإقصائي من البطولة، بينما يحتاج الترجي التونسي للفوز بفارق هدفين على الصفاقسي ليتأهل بدلًا من الشرطة.

ويأمل الجمهور العربي في مشاهدة مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يعتمد نادي الاتحاد السعودي على خبرته وإمكانياته الكبيرة لتحقيق الفوز وتأكيد الصدارة في المجموعة، فيما يعتمد نادي الشرطة العراقي على الدفاع القوي والهجوم المنظم، ويحاول الفوز لتحقيق التأهل بشكل رسمي.

مشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة بث مباشر اليوم في البطولة العربية « يلا شوت »

ويكون الضغط على اللاعبين من كلا الجانبين، ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية ومتوازنة، ومن المحتمل أن تحسم في الوقت القاتل، وسيكون الحظ يميل لصالح الفريق الذي يستطيع تحقيق الأهداف.

وتأتي هذه المباراة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة اللاعبين والجماهير، وتقام المباراة دون حضور الجماهير في الملعب.

فإن مباراة الشرطة العراقي والاتحاد السعودي ستكون فرصة لعشاق كرة القدم في العالم العربي لمشاهدة مباراة حاسمة ومثيرة، وستحدد المتأهل من المجموعة إلى الدور الإقصائي من البطولة العربية للأندية، وسيكون الضغط على اللاعبين من كلا الجانبين، ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوازنة، وسيكون الفوز من نصيب الفريق الذي يستطيع تحقيق الأهداف، وسيبقى الجمهور في الانتظار لمشاهدة المباراة ومعرفة الفريق الذي سيتأهل إلى الدور الإقصائي.

موعد مباراة الاتحاد والشرطة اليوم في البطولة العربية 2023

ستقام اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس المباراة المرتقبة بين الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، في ملعب استاد الملك فهد بالطائف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة الأندية العربية. وتأتي هذه المباراة بأهميتها الكبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى الاتحاد السعودي لتحقيق الفوز لتأكيد صدارته في المجموعة، بينما يحتاج الشرطة العراقي إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى الدور الإقصائي من البطولة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يمتلك كلاهما لاعبين مميزين وقدرات فنية عالية. وسيحرص الفريقان على تقديم عروض قوية وتحقيق الفوز، وسيكون الحظ يميل لمن يستطيع تحقيق الأهداف في الشباك.

ويأمل الجمهور العربي في مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة، وسيكون هناك اهتمام كبير بالمباراة من قبل عشاق كرة القدم في العالم العربي. وستقام المباراة وسط إجراءات احترازية صارمة للحفاظ على سلامة اللاعبين والجماهير، ولن يكون هناك حضور للجماهير في الملعب.

وتنطلق مباراة الاتحاد والشرطة اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الرياض، الدوحة، بيروت، الكويت، صنعاء، عمان، المنامة، دمشق، بغداد، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت تونس والجزائر، الرباط.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشرطة اليوم في البطولة العربية 2023

لمشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة في بطولة الأندية العربية، يمكن الاعتماد على القنوات الرياضية السعودية SSC التي تحمل حقوق بث البطولة بشكل حصري على قنواتها المشفرة فقط. وتوفر هذه القنوات تغطية شاملة لمختلف المباريات والأحداث الرياضية في العالم العربي، بما في ذلك بطولة الأندية العربية، وبهذا يمكن لعشاق كرة القدم في العالم العربي متابعة مباراة الاتحاد والشرطة في بطولة الأندية العربية، على قنوات الرياضية السعودية SSC المشفرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

القنوات الرياضية السعودية SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

الاتحاد السعودي

تشكيل الاتحاد أمام الشرطة

ونستعرض معكم في السطور التالية، تشكيل الاتحاد السعودي لمواجهة الشرطة العراقي اليوم في البطولة العربية 2023: