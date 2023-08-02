مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشرطة العراقي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر اتحاد جدة يلا شوت: مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشرطة العراقي بث مباشر اليوم يلا شوت

Lafemme
بوابة الفجر

 مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشرطة العراقي بث مباشر اليوم يلا شوت ، ستقام المباراة المرتقبة بين الاتحاد والشرطة العراقي على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الأندية العربية للعام 2023. ورغم حصول فريق نمور جدة على تأهله إلى ربع النهائي بعد فوزيه في الجولتين السابقتين، فإن المباراة لا تزال مهمة للاعبين والمدرب نونو سانتو للإعداد للموسم الجديد.

ويمتلك فريق الشرطة العراقي حظوظًا كبيرة في تخطي دور المجموعات، وفوزه في المباراة يمكن أن يضمن له التأهل إلى ربع النهائي مباشرة، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين الفرق التونسية.

وتبقى الأسئلة حول ما إذا كان المدرب نونو سانتو سيقوم بإراحة بعض نجوم فريقه، بما في ذلك اللاعب البارز كريم بنزيما، أم سيواصل الفريق الضغط لتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

متى موعد مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية 2023؟

تقام مباراة الاتحاد والشرطة مساء الأربعاء الموافق 2 أغسطس/ آب 2023 بملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق، السابعة بتوقيت دولة الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية 2023؟

كما هي العادة، ستذاع مباراة الاتحاد والشرطة العراقي عبر قنوات SSC، الناقل الحصري للبطولة العربية للأندية 2023.

ومن المقرر أن تُبث المقابلة السعودية العراقية من خلال قناة SSC5 HD.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشرطة العراقي

  • SSC5 HD

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية للأندية 2023؟

هناك وسيلة واحدة لمتابعة مباراة الاتحاد والشرطة عبر الإنترنت وستكون مدفوعة.

هذه الوسيلة هي الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة شاهد VIP.

من معلق مباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية للأندية 2023؟

حسب ما أعلنت عنه قنوات SSC، فهناك أكثر من خيار في التعليق على مباراة الاتحاد والشرطة العراقي.

الخيار الأول سيكون المعلق عبد الله الغامدي، والآخر هو عائد العصيمي.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية للأندية 2023؟

قنوات SSC موجودة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وبدر سات.

تردد قنوات SSC على نايل سات

  • التردد: 12523.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5/6.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

تردد قنوات SSC على عرب سات

  • التردد: 12417.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على بدر سات

  • التردد: 12418.
  • الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
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