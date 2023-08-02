يلا شوت توداي مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر يلا شوت كأس الملك سلمان للأندية

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر يلا شوت كأس الملك سلمان للأندية .. كورة لايف ، ويبحث الكثيرون من عشاق الكرة العربية عن موعد مباراة الاتحاد والشرطة اليوم والقنوات الناقلة مجانا للموقعة الكروية ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس الملك سلمان البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

يلا شوت توداي مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر يلا شوت كأس الملك سلمان للأندية، يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية عبر بث مباشر اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023. وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان 2023"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس 2023. وستقام المباراة على أرضية ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية".

وتنطلق مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية بث مباشر

انتهت مشاركة الفريق السعودي الاتحاد في دور المجموعات من بطولة الأندية العربية للأبطال "كأس الملك سلمان" لعام 2023 بمواجهة مرتقبة أمام فريق الشرطة العراقي في المباراة التي جرت يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

تصدر الفريق السعودي المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبهم فريقي الترجي والصفاقسي التونسيان، بعد الفوز في أول مباراتين وتأهله للدور ربع النهائي بكل سهولة. وجاءت المباراة الأخيرة أمام الشرطة العراقي لتحديد ترتيب المجموعة فقط، حيث كان الفوز مطلبًا لكتيبة نونو سانتو للحفاظ على سجلهم المميز.

وكان الفريق السعودي قد بدأ مشواره في البطولة بفوز مثير على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل هدفين، وتألق اللاعب السعودي فهد المولد الذي سجل الهدف الثالث. وفي الجولة الثانية، حقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على فريق الصفاقسي التونسي بنتيجة 4-1، حيث تألق اللاعب السعودي نواف العابد بتسجيله هدفين وصناعته لهدف آخر.

وبعد تأهلهم للدور ربع النهائي بشكل مبكر، فإن الفريق السعودي يسعى الآن للمضي قدمًا في البطولة والتنافس على اللقب الغائب عنه منذ عام 2011. ويعد الفريق السعودي من الفرق القوية في البطولة، حيث يمتلك العديد من اللاعبين المميزين والمخضرمين مثل كريم بنزيما ونواف العابد وفهد المولد، إضافة إلى اللاعبين الشباب الواعدين مثل الحارس فواز القرني والمدافع علي البليهي والمهاجم فهد الجميعة.

وبالرغم من تألق الفريق السعودي في دور المجموعات، فإن المنافسة في الدور القادم ستكون أشد وأقوى، حيث يواجه الفريق السعودي فرق قوية مثل الأهلي المصري والوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي، وستكون المنافسة شديدة ومثيرللجماهير الرياضية في المنطقة العربية.

ترتيب المجموعة الأولى في البطولة العربية للأندية

1 - الاتحاد السعودي 6 نقاط.

2 - الشرطة العراقي 4 نقاط.

3 - الترجي التونسي نقطة.

4 - الصفاقسي دون رصيد من النقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

بث مباشر مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية

وتقدم الفجر خدمة بث مباشر لمباراة الاتحاد والشرطة العراقي في البطولة العربية اليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أغسطس الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مسابقة البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان 2023»، والتي تقام حاليًا في الممكلة العربية السعودي، في الفترة من 27 يوليو وحتى 12 من أغسطس الجاري، وتقام مباراة اليوم على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية».

وتنطلق مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.