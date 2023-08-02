مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر كورة لايف

رابط (مجاني) مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر كورة لايف

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مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر كورة لايف

رابط (مجاني) مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر كورة لايف،اليوم، سيقام بث مباشر من ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، حيث ستشهد الملاعب قمة مثيرة في بطولة العربية 2023. في هذه المواجهة، سيتواجه نادي الاتحاد السعودي ونادي الشرطة العراقي في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات البطولة.

ظهر الاتحاد بصورة مميزة منذ بداية المسابقة حيث قدم أداء أمتع به عيون الناظرين، بعدما حسم أول بطاقات العبور لربع النهائي بعد الفوز في الجولة الماضية على الصفاقسي بهدف دون رد، ليواصل تصدره جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة بث مباشر كورة لايف

نادي الشرطة العراقي يقترب بقوة من التأهل، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط في بطولة العربية 2023. الفارق بينه وبين الترجي الثالث في الترتيب هو 3 نقاط فقط، مما يجعله في موقع مرموق يمكنه من الصعود للدور الثاني.

يدخل العميد اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، فكتيبة نونو سانتو تستهدف اليوم الفوز من أجل حصد النقاط الكاملة وإنهاء دور المجموعات بلا أي خسارة ليواصل المنافسة بقوة على اللقب.

وفي المقابل، وقع الشرطة العراقي في فخ التعادل السلبي أمام الترجي في المرحلة السابقة، ليبقى في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

واستعد الشرطة العراقي للمباراة بشكل قوي وتركيز تام، حيث يحتاج الفريق للتعادل أمام العميد لحسم التأهل للدور المقبل مع الخصم، لذا سيقاتل الفريق بشراسة لتحقيق مراده.

بث مباشر مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في البطولة العربية

من المتوقع أن يعتمد المدرب نونو سانتو على التشكيل التالي في مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية 2023.

تشكيلة الاتحاد ضد الشرطة: 4-4-2

مارسيلو غروهي

صالح العمري - زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان

رومارينيو - سلطان الفرحان - إيغور كورونادو - جوتا

كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله

ما تشكيل الشرطة المتوقع ضد الاتحاد في البطولة العربية 2023؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب أحمد صالح على التشكيل التالي في مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

تشكيلة الشرطة ضد الاتحاد: 4-4-2

أحمد باسل

أحمد يحيى - مناف يونس - كرار عامر - فيصل جاسم

أحمد فرحان - إدريسا نيانغ - عبد المجيد بوبكر - فهد اليوسف

آسو رستم - علاء عبد الزهرة

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