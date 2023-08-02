كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة اليوم.. Kooralive

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة اليوم.. Kooralive

بث مباشر
كورة لايف.. بث مباشر
كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة اليوم.. K

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة اليوم.. Kooralive، سيتم بث مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في البطولة العربية مباشرة اليوم الأربعاء، الموافق 2 من شهر أغسطس الحالي. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان 2023"، والتي تجري حاليًا في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس.

سيقام اللقاء على أرضية استاد "مدينة الملك فهد الرياضية"، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق. سينطلق اللقاء عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وستشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة اليوم.. Kooralive

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة اليوم.. Kooralive

يختتم الاتحاد السعودي مشواره في دور مجموعات البطولة العربية للأندية الأبطال 2023 «كأس الملك سلمان»، بمواجهة مرتقبة أمام الشرطة العراقي، في المباراة التي تقام اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

ويلعب الاتحاد والشرطة ضمن المجموعة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والتي تضم إلى جانبهما فريقي الترجي والصفاقسي التونسيان، ويتصدر رفقاء بنزيما المجموعة عقب الفوز في أول مباراتين، وضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ترتيب المجموعة الأولى في البطولة العربية للأندية

1 - الاتحاد السعودي 6 نقاط.

2 - الشرطة العراقي 4 نقاط.

3 - الترجي التونسي نقطة.

4 - الصفاقسي دون رصيد من النقاط.

بث مباشر مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية

وتقدم الفجر خدمة بث مباشر لمباراة الاتحاد والشرطة العراقي في البطولة العربية اليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أغسطس الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مسابقة البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان 2023»، والتي تقام حاليًا في الممكلة العربية السعودي، في الفترة من 27 يوليو وحتى 12 من أغسطس الجاري، وتقام مباراة اليوم على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية».

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والشرطة | اضغط هنـــا

وتنطلق مباراة الاتحاد والشرطة العراقي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشرطة 

تبث مباراة الاتحاد ومنافسه فريق الشرطة اليوم، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من ضمن منافسات كأس الملك سليمان للأندية، عبر قناة SSC sport 1 HD، بصوت المعلق عبدالله الغامدي، وأيضًا عبر قناة SSC sport 5 HD، وذلك سيكون بصوت المعلق سيلمان الشريف.

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