بالخطوات.. طريقة استخدام رابط نظام نور لنتائج الطلاب والشهايد برقم الهوية 1444

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نظام نور - أرشيفية
نظام نور - أرشيفية

يعتبر نظام نور نظام تعليمي إلكتروني يعمل في المملكة العربية السعودية ويقدم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور.

ومن بين الخدمات التى يقدمها النظام للأولياء استعلام عن نتائج أبنائهم باستخدام رقم الهوية بطريقة سهلة ومريحة، وتستعرض بوابة الفجر فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن نظام نور.

للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور، يجب اتباع الخطوات التالية:


قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني عن طريق الرابط noor.moe.gov.sa.

سجل دخول إلى صفحة النتائج في الموقع، والتي توجد في قسم الخدمات الإلكترونية.

في حال تم تفعيل نتائج الطلاب برقم الهوية في النظام، ستظهر النتائج بعد تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد تسجيل الدخول، أدخل رقم الهوية الخاص بالطالب في المكان المخصص.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي الموجود في شاشة الموقع، واضغط على زر البحث.

سيتم توجيهك إلى صفحة أخرى تعرض جميع الدرجات الخاصة بالطالب في الفصل الدراسي الحالي.

أولياء الأمور المملكة العربية السعودية الخدمات الالكترونية رابط نظام نور نظام نور لنتائج الطلاب نتائج الطلاب برقم الهوية نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور
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