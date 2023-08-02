مؤسسة “مؤمنة كامل” وهاني شنودة و"فرقة المصريين" يطلقون قافلة السعادة لإسعاد كبار السن

دشنت مؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتنمية المهارات، بالتعاون مع الموسيقار العالمي هاني شنودة و(فرقة المصرين) قافلة تحمل اسم "قافلة السعادة" وذلك لرفع الروح المعنوية لكبار السن.

وبحسب بيان تحركت قافلة السعادة للمشاركة فى حفل خاص بدار فؤاد حبيب لرعاية كبار السن " وذلك للاحتفال بأعياد ميلاد روادها وتأتى هذه الزيارات والفعاليات بدعم ورعاية الدكتورة مؤمنة كامل لشعورها بوجوب دعم ورعاية أهالينا من كبار بسن ومحاولة إسعادهم ورفع الروح المعنويه لديهم.

وقد حضر الاحتفالية الرئيس التنفيذي للمؤسسة وفريق العمل والفنان الموسيقار هاني شنودة وجميع أعضاء فرقته الموسيقية والذي قد قدم العديد من ألحانه وأغانيه التى ادخلت البهجة والسرور على الجميع.

مع نهاية الحفل قامت المؤسسة بتوزيع بعض الهدايا علي الحضور والتقاط الصور التذكارية مع النزلاء.