سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 2 أغسطس وارتفاع جديد في الأخضر

سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 2 أغسطس وارتفاع جديد في الأخضر

الاقتصاد
بوابة الفجر

تم الاستقرار اليوم الأربعاء 2 أغسطس/آب 2023، لسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، بعد تسلم وسيم منصوري مهامه الجديدة كنائب لحاكم مصرف لبنان المركزي.

وفي الأثناء، تتصاعد حدة الجدل حول مصير منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي، خاصة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة التي تلاحقه تحقيقات قضائية. وحسب مصادر لبنانية، فقد توقف مصرف لبنان المركزي عن قبول طلبات جديدة لمنصة صيرفة، لحين استيضاح الرؤية الكاملة حول آليات عمل المنصة ومصيرها في الاجتماع الأول للمجلس المركزي برئاسة وسيم منصوري.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت تقارير لبنانية استمرارية عمل منصة صيرفة وعدم توقفها، مشيرة إلى أن الإيداعات المالية ستستمر بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية خلال الأيام المقبلة. وسيتم متابعة المستجدات لمعرفة مصير المنصة وما إذا كانت ستستمر في العمل أم لا.

في مؤتمر صحفي عقد في أول يوم لتسلمه مهامه، أكد وسيم منصوري، نائب لحاكم مصرف لبنان المركزي، على انتقال تدريجي نحو تحرير سعر الصرف وذلك للحفاظ على الاستقرار، كما أشار إلى أن قرار المضي قدمًا بمنصة صيرفة سيتم اتخاذه بالتوافق مع الحكومة. وفيما يتعلق بالتلاعب بسعر الصرف، أوضح منصوري وجود إجراءات أمنية وملاحقات قضائية ضد المضاربين.

من جانبها، نفت مصادر نقدية لبنانية الأنباء التي تحدثت عن وجود حالة من الفوضى في السوق المصرفية، مؤكدة أن الأوضاع تشهد هدوءًا نسبيًا ولا يوجد سبب للقلق. وأضافت المصادر أن بعض الأشخاص يروجون لشائعات كاذبة تستهدف تخويف الناس واستغلال الأوضاع للتلاعب بسعر الدولار.

من جهتها، نفت جمعية المصارف اللبنانية الأنباء المتداولة عن توجيهها كتابًا إلى وسيم منصوري، الذي يشير إلى طلب بشأن السحوبات بالعملات الأجنبية. وبهذا، يبقى الوضع غير مؤكد ويستمر المراقبون في متابعة المستجدات في الأيام القادمة.

سعر الدولار على منصة صيرفة

وتراجعت إجمالي التعاملات بالدولار على منصة صيرفة بشكل كبير لتصل إجماليها إلى 50 مليون دولار بسعر 85.500 ليرة للدولار الواحد وفقا لأخر بيانات رسمية صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم عند 89 ألف ليرة للشراء و89.400 ألف ليرة

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

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