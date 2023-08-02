رابط حجز تذاكر مباراة النصر والزمالك 3/8/2023 “قمة عربية” [uafa.ticketmx.com]

تشهد جماهير كرة القدم في الوطن العربي حالة ترقب كبيرة بشأن مباراة النصر والزمالك، إذ تعتبر هذه المباراة بالنسبة للكثير منهم مباراة الأحلام التي يندر حدوثها. ونحن في موقع "بوابة الفجر" ننشر لكم رابط حجز تذاكر المباراة المقرر طرحها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يتوقع الكثيرون إقبالًا تاريخيًا عليها، سواء من جماهير نادي الاتحاد السعودي الأوفياء، أو من الجالية المصرية المقيمة في السعودية والتي تشجع نادي الزمالك.

وسنوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بالحجز والأسعار والمواعيد وغيرها من المعلومات المهمة، لتتمكنوا من متابعة هذه المباراة المهمة بكل سهولة ويسر. ندعوكم للبقاء على اطلاع دائم على موقعنا للحصول على كل ما هو جديد ومفيد.

مواجهة الزمالك ضد النصر

يترقب الجميع بشغف، سواء جماهير النصر السعودي أو جماهير النادي الملكي الزمالك المصري، هذه المباراة التاريخية التي تم الإعلان عنها منذ أشهر، عندما تم إجراء قرعة مجموعات كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي وضعت الزمالك في نفس المجموعة مع نادي النصر السعودي.

ويعتبر هذا اللقاء الرياضي من المباريات الحاسمة التي تجمع بين فريقين قويين، ومن المتوقع أن تشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين، وذلك بسبب الجماهير العريضة التي يتمتعان بها في الوطن العربي. ونحن في موقع "ثقفني" نتطلع إلى تغطية هذه المباراة المثيرة ونقل كافة التفاصيل والأحداث المهمة في الوقت الحقيقي.

تحظى مباراة النصر والزمالك بإهتمام كبير من قبل مئات الآلاف من المشجعين في الوطن العربي، سواء السعوديين أو المصريين، وتصدر الأخبار ودوائر الحديث في جميع وسائل الإعلام واستوديوهات التحليل، حيث تعد هذه المباراة قمة عربية بامتياز.

ومن المميزات التي تزيد إثارة هذه المواجهة الرياضية، هو حتمية الفوز لكل فريق من أجل تحقيق الصعود، وهذا سيجعل المباراة شرسة ومثيرة بين شيكابالا ورفاقه من جهة، وكريستيانو رونالدو ورفاقه من جهة أخرى.

ويأتي هذا بعد فوز النصر في المباراة الماضية على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما خسر فريق الزمالك من الشباب بهدف نظيف في الجولة الماضية، وتم انتقاد الحكم بشكل كبير خلال هذه المباراة، وخاصة من قبل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد وملعب المباراة

ستقام المباراة المرتقبة بين النصر السعودي والزمالك المصري في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، على ملعب الملك فهد الرياضي الذي يتسع لنحو 20 ألف متفرج، ويعد هذا الملعب من أهم الملاعب الرياضية في المملكة العربية السعودية، ويشتهر بتقديم أفضل الخدمات والمرافق الرياضية للجماهير والفرق المشاركة في المباريات، ونحن في موقع "الفجر" سنواكب المباراة وننقل لكم كافة التفاصيل والأحداث المهمة في الوقت الحقيقي.

الساعة السادسة المغرب بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة 6:00 بتوقيت مصر.

4:00 بتوقيت غرينتش ودول المغرب العربي.

7:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

رابط حجز تذاكر مباراة الزمالك والنصر

وسوف يتم طرح تذاكر المباراة على الموقع تكت مكس خلال هذه الساعات بين الزمالك أمام النصر السعودي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات قبل ربع نهائي البطولة العربية لكرة القدم 2023، ويمكنكم حجز التذاكر عبر الخطوات التالية: