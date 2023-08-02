نجم الاتحاد يترقب لقاء الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان .. ويتمني عودة طارق حامد

صرح صالح العمري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بأنه سعيد جدًا بتحقيق الفوز على فريق الشرطة العراقي والحصول على النقاط الثلاث، كما وصف مشوار فريق العميد في مرحلة المجموعات بأنه "ممتاز". وتأهل الفريق بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وبهذا الفوز، حقق الاتحاد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وتأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة.

وقال العمري، خلال تصريحات لفضائية SSC الرياضية، "حققنا مسيرة ممتازة في دور المجموعات، رغم الغيابات، ورغم وجود العديد من العناصر الجديدة في الفريق، ولكننا منظومة واحدة ونتحد لتقديم أفضل ما لدينا بنسبة 100% من أجل صالح الفريق".

وعن مواجهة الهلال في ربع نهائي البطولة العربية، قال العمري "أتمنى أن نفوز في الدور القادم ونتأهل لدور الأربعة إن شاء الله".

ماذا قال عوض الناشري عن تأهل الاتحاد؟

أعرب عوض الناشري، لاعب فريق الاتحاد، عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى دائمًا لتقديم الأفضل في كل مباراة.

وتحدث الناشري عن غياب اللاعب المصري طارق حامد بسبب الإصابة، معربًا عن أمله في عودته بأفضل حال، وأشار إلى أن الفريق يعمل كنظام واحد تحت قيادة مدرب كبير، وهو ما يظهر في الأداء الجيد للفريق على الرغم من الغيابات.

وستقام مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في دور الربع النهائي من البطولة المذكورة، في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم السبت المقبل 5 أغسطس، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

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