عاجل .. ساديو ماني يوجه رسالة تحذير للزمالك قبل مواجهة النصر

يتواصل الحديث عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر ونظيره الزمالك المصري، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا من يوم غد الخميس، على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية.

وستكون هذه المباراة من أهم المواجهات في بطولة كأس الملك، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وتعزيز فرصهما في التأهل إلى المراحل الإقصائية من البطولة.

أعلن نادي النصر بشكل رسمي عن تعاقده مع اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، والذي يعتبر قائد منتخب بلاده، ويأتي هذا التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قادمًا من صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له منذ عام 2016.

ويعتبر ساديو ماني من اللاعبين المميزين على الساحة الدولية، حيث يتميز بالسرعة والمهارة الفنية العالية، إضافة إلى خبرته الكبيرة في اللعب في أفضل الفرق في العالم، ومن المتوقع أن يكون ساديو ماني إضافة قوية لصفوف النصر، وسيساعد الفريق بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة في الموسم الكروي الجديد.

ماني يشارك في تدريبات النصر

شارك اللاعب السنغالي ساديو ماني في تدريبات النصر الجماعية، استعدادًا لمواجهة الزمالك المصري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ويأتي هذا بعد تعاقد النادي السعودي مع ماني لمدة 4 مواسم حتى نهاية موسم 2026-2027، والذي سيحمل القميص رقم 10، ويعد ماني رابع صفقات النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس.

ويحتل النصر حاليًا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في البطولة برصيد 4 نقاط، متفوقًا على الشباب بفارق الأهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل فريق الاتحاد المنستيري الترتيب دون نقاط.

ومن المتوقع أن يكون ماني إضافة قوية لصفوف النصر، وسيسعد الفريق بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة في الموسم الكروي الجديد.