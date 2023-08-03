( الرابط اشتغل ) خطوات تقديم طلب تظلمات الثانوية العامة 2023 بطريقة سهلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التظلمات لنتائج الثانوية العامة 2023، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، لمدة 15 يومًا، وسيتم قبول التظلمات عبر تقديم طلبات إلكترونية على موقع الوزارة وخلال هذا التقرير بموقع بوابة الفجر سنستعرض معكم خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الأول لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير الظروف المناسبة للطلاب لتقديم التظلمات بشكل سهل وميسر، وضمان تقديم نتائج الثانوية العامة 2023 بشكل دقيق وعادل.

ويمكن للطلاب الراغبين في تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الأول، تقديم طلباتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتم تعبئة النموذج الإلكتروني المتاح على الموقع وتسجيل المعلومات المطلوبة، ورفع الأوراق الداعمة للتظلم.

ويتم تحديد قيمة رسوم التظلمات بمبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة، ويمكن للطلاب الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة التي يرغبون في الاعتراض عليها.

وتدعو الوزارة جميع الطلاب الراغبين في تقديم التظلمات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وتقديم الطلبات بشكل دقيق وكامل، وذلك لضمان حقوق الطلاب وتقديم نتائج الثانوية العامة بشكل عادل وشفاف.

تظلمات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أنه يتعين على طلاب الثانوية العامة تقديم التظلمات بناءً على نتائجهم، وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على نسخة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة التي يرغبون في الاعتراض عليها، سواء عن طريق التقديم الورقي في الأماكن المحددة من قبل الوزارة في المديريات التعليمية أو عبر الطلب الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير الظروف المناسبة للطلاب لتقديم التظلمات بشكل سهل وميسر، وتحقيق العدالة في تقييم نتائج الثانوية العامة.

ويذكر أنه يتعين على الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم التظلمات، وتقديم الطلبات بشكل دقيق وكامل، وذلك لضمان حقوق الطلاب وتقديم نتائج الثانوية العامة بشكل عادل وشفاف.

ضوابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توجيهات وإرشادات لعملية تقديم التظلمات بشأن نتائج الثانوية العامة 2023 والاطلاع على ورق الإجابة. وستبدأ عملية التظلمات إلكترونيًا يوم الخميس الموافق 3 أغسطس عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسيتاح الاطلاع على ورقة الإجابة في الأسبوع المقبل.

وتهيب الوزارة بجميع الطلاب الراغبين في تقديم التظلمات بالالتزام بالشروط التالية:

تهدف وزارة التربية والتعليم إلى ضمان سير عملية التظلمات بشكل نظامي ومنظم، وذلك بتحديد الإرشادات التالية:

يجب على الطلاب تقديم التظلمات وفقًا للإرشادات المحددة على الموقع الرسمي للوزارة.

سيتم السماح بالاطلاع على نسخة من ورقة الإجابة الخاصة بالمادة المراد التظلم منها.

يتعين على الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم التظلمات، حيث ستكون مدة التقديم لمدة 15 يومًا.

يتم قبول التظلمات الورقية في الأماكن المحددة بالتنسيق مع المديريات التعليمية.

وتأتي هذه التعليمات لتمنح الطلاب الفرصة لاستعراض وتقديم طلبات التظلم بناءً على نتائجهم في الثانوية العامة 2023. وتأمل الوزارة في أن تتم عملية التظلمات بشكل سلس ومنظم، وأن تحقق العدالة في تقييم نتائج الثانوية العامة.

شروط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الفني، عددًا من الشروط والضوابط أثناء تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 وهي كالتالي:

يتم دفع مبلغ 200 جنيه لكل مادة عن طريق أي مكتب بريد أو فوري، وذلك لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة. وبالنسبة لمادة الرياضيات، يتم دفع 200 جنيه لكل فرع من فروع الرياضيات.

يجب دخول موقع الوزارة وتسجيل المواد التي يرغب الطالب في الاطلاع عليها، وتقديم رقم إيصال الدفع، ورقم البطاقة القومية، ورقم الجلوس، والاسم، والبريد الإلكتروني الموحد.

يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع. وقد يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول لإعلام الطالب بالتفاصيل.

يجب على الطالب الحضور شخصيًا في الموعد والساعة المحددة للاطلاع، وعدم التأخر عنه. فإذا تأخر الطالب عن الموعد، فليس له الحق في الاطلاع مرة أخرى.

يُسمح لأحد الوالدين بحضور الاطلاع مع الطالب، وذلك بعد التأكد من هويتهم باستخدام بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلتهم بالطالب.

يجب إغلاق الهاتف المحمول وعدم استخدامه تمامًا أثناء عملية الاطلاع.

يمنع اصطحاب مدرس المادة مع الطالب أثناء الاطلاع، وفي حالة مخالفة ذلك، يمكن مسائلة المدرس قانونيًا.

يمنع التدخين داخل اللجنة بشكل كامل.

يجب على الطالب إحضار قلم جاف أزرق لتدوين الملاحظات أثناء عملية الاطلاع.

يجب على الطالب تدوين ملاحظاته على ورقة الملاحظات المقدمة له خصيصًا عند الاطلاع، وذلك بشأن السؤال أو الأسئلة التي يعتبرها متضررة.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا

إليك خطوات تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023: