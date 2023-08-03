كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي، يُتوقع أن تحظى مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في ودية الأندية 2023 بإهتمامٍ كبيرٍ من ملايين محبي كرة القدم حول العالم. حيث شهدت المواجهات السابقة بين الفريقين أداءً ممتعًا وتسجيل أهدافٍ عديدة، مما يجعل هذه المواجهة أكثر إثارة وترقبًا. تأتي هذه المباراة ضمن بطولة سوكر الودية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأيام الجارية، وهو ما يزيد من شغف عشاق الساحرة المستديرة وحماسهم لمتابعة هذه اللقاءات المثيرة.

وبالنسبة للمعلومات الخاصة بمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس الودية، فإنّ موقع القاهرة 24 يعتبر منصة موثوقة لمتابعة آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات حول العالم، وسيكون المصدر الأمثل للحصول على المعلومات الدقيقة حول هذه المباراة الهامة.

سيتمكن المشجعون من معرفة القنوات الناقلة للمباراة عبر هذا التقرير الذي سيُقدم لهم التفاصيل الكاملة حول مكان بث المباراة والتوقيت المحدد لها، يتوقع أن تنقل القنوات الرياضية العالمية المعروفة المباراة لجميع محبي كرة القدم حول العالم.

وبخصوص موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في ودية الأندية 2023، سيكون التاريخ المحدد في التقرير الذي سيتم نشره على موقع بوابة الفجر، مما سيسهل على الجميع تنظيم وقت مشاهدة هذه المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في ودية الأندية 2023

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة مرتقبة تجمع بين فريق ريال مدريد وفريق يوفنتوس الإيطالي في ودية الأندية 2023، حيث من المقرر أن تُقام صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري، ستقام هذه المواجهة الحماسية في ملعب كامبنج وورلد، والذي يُعتبر من الملاعب العريقة والمعترف بها عالميًا.

وتحدد موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في ودية الأندية 2023، لتقام في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تهتم نجمتا كرة القدم، ريال مدريد ويوفنتوس، بالاستعدادات القوية للموسم الرياضي المقبل 2023/2024، حيث يطمح الريال إلى الاستمرار في التألق والتحضير بشكل جيد لمباريات الدوري الإسباني المنتظرة، ومن المقرر أن يواجه أتلتيك بلباو في افتتاح مباريات الدوري الإسباني يوم السبت المقبل الموافق 12 أغسطس الجاري، ويسعى الريال لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الهامة والبدء بقوة في مشوار الدوري.

بالمقابل، يسعى اليوفي لتعويض فترة فقد البطولات التي عانى منها الموسم الماضي، وسيكون له فرصة التألق وتحقيق الانتصارات في الدوري الإيطالي، ومن المقرر أن يواجه فريق أودينيزي في أولى مبارياته في الدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس 2023، يتطلع اليوفي للظهور بأداء قوي وتحقيق الفوز في هذه المباراة لبدء مسيرته بشكل مميز في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في ودية الأندية 2023

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في ودية الأندية 2023

من الجدير بالذكر أن قناة الكويت الرياضية المفتوحة قد أعلنت في وقت سابق عن توفير فرصة متابعة جميع مباريات الدورة المجمعة لوحدات كرة القدم الودية 2023، من خلال بثها عبر النايل سات، لذا، يُمكن لجميع الراغبين في مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في ودية الأندية 2023، تنزيل التردد المعلن كما هو موضح في الجدول التالي، هذا سيسمح لهم بالاستمتاع بالمواجهة المرتقبة على شاشتها المفتوحة.

تردد قناة الكويت الرياضية المفتوحة تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

تشكيل ريال مدريد ضد يوفنتوس

يأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع، لملاقاة يوفنتوس في ودية الأندية 2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميلتاو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: بلينجهام، فالفيردي، كافينجا، تشاوميني.

خط الهجوم: فينسيوس، رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في ودية الأندية 2023

تشكيل يوفنتوس ضد ريال مدريد

يتوقع أن يكون تشكيل يوفنتوس، لمباراة ريال مدريد في ودية الأندية 2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي: تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، بريمر، بونوتشي، ساندرو.

خط الوسط: بوجبا، رابيو، فابيو ميريتي.

خط الهجوم: كييزا، فلاهوفيتش، ماتياس سولي.