يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في اللقاء الودي

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في اللقاء الودي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في اللقاء الودي، في صباح يوم الخميس 3 أغسطس، ستحتضن أرضية استاد كامبينغ وورلد مواجهة نارية بين ريال مدريد ويوفنتوس، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد في عالم كرة القدم. هذه المباراة الودية المثيرة ستكون فرصة للفريقين لاختبار قوتهما ومهارات لاعبيهما قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة يوفنتوس ضد ريال مدريد على الهواء عبر قناة أبو ظبي الرياضية (1) بأداء صوتي للمعلق فارس عوض.

يبدأ ريال مدريد استعداداته بشكل جدي لمواجهات من العيار الثقيل في الموسم الجديد. في المباراة الأخيرة له أمام برشلونة، تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل، وهو ما أثار بعض القلق بين جماهيره. ولكن قبل ذلك، حقق انتصارين مهمين على ميلان ومانشستر يونايتد على التوالي، مما يدل على قوته وقدرته على المنافسة على أعلى المستويات.

تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي، يهدف ريال مدريد إلى تحسين أداءه والعودة للتتويج بالبطولات. فقد قدم الفريق أداءً غير مرضي للجمهور في الموسم الماضي وفقد العديد من الفرص للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. ولذلك، قام بإجراء بعض التغييرات والتعاقدات مع لاعبين جدد مثل جود بيلينجهام وفران جارسيا وأردا جولر وخوسيلو، ويسعى جاهدًا للتوقيع مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في اللقاء الودي

يتطلع ريال مدريد لهذه المباراة الودية ضد يوفنتوس بتركيز تام واستعداد قوي. يرغب الفريق في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها في مباراة الكلاسيكو والعودة لنغمة الانتصارات. من المتوقع أن يكون الفريق في أفضل حالاته البدنية والفنية لمواجهة تحديات الموسم الجديد.

في نفس الوقت، يواصل يوفنتوس أيضًا استعداداته للموسم الجديد. قام الفريق بالفعل ببعض التعاقدات القوية مثل مويس كين ومانويل لوكاتيلي وتيموثي ويا وأركاديوش ميليك، وهو يعمل بجدية لجلب المزيد من الصفقات القوية. الفريق خاض أول مباراة ودية له قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة، حيث تعادل بنتيجة إيجابية أمام ميلان.

تُعد هذه المباراة الودية مهمة للفريقين لاختبار قوتهما ومهارات لاعبيهما واستعراض أدائهما قبل انطلاق المنافسات الرسمية في الموسم الجديد. سيكون لكل فريق الرغبة الكبيرة في تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز في هذه المباراة المثيرة. وبالتأكيد، سيكون للجماهير فرصة للاستمتاع بالمهارات الكروية الرائعة والمنافسة القوية بين الفرق العريقة في ملعب كامبينغ وورلد.

تردد قناة ريال مدريد Real Madrid TV الجديد 2023

النايل سات. التردد: 12054 معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ريال مدريد المفتوحة على اكسترا

التردد: 11686 الاستقطاب: عمودي معامل تصحيح الخطأ: 19.2 شرق معدل الترميز: 27500

تردد قناة Real Madrid tv على قمر Hispasat