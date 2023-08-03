نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 1444 وعدن وطريقة الحصول عليها عبر الإتصال ورسائل الsms

رسميًا الآن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 1444 وعدن وطريقة الحصول عليها عبر الإتصال ورسائل الsms

تقارير وحوارات
نتائج الثانوية العامة
نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 1444 وعدن

رسميًا الآن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 1444 وعدن وطريقة الحصول عليها عبر الإتصال ورسائل الsms،أعلنت الاتصال اليمنية عن توفُّر نتائج الثانوية العامة ابتداءً من اليوم الخميس. وتُتيح الطريقتين التاليتين للاطلاع على النتائج:

الاتصال على الرقم 160 من أي هاتف ثابت، أو عبر شبكة يمن فورجي، ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة.

إمكانية إرسال رقم الجلوس في رسالة نصية SMS عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم (160) للاستعلام عن النتيجة.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 1444 وعدن 

ينتظر طلاب وطالبات الثالث الثانوي في المحافظات الجنوبية باليمن بفارغ الصبر إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بمدينة عدن. قد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في صباح يوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري، وذلك للإعلان عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام في القسمين العلمي والأدبي.

بالفعل، يتابع طلاب وطالبات الثانوية العامة بشغف واهتمام موعد الإعلان عن النتائج. وسيتمكنون من الاطلاع على نتائجهم من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية على الإنترنت. ويمكنهم الاستعلام عن النتائج بإدخال بياناتهم الشخصية عبر الرابط المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية لعام 2023.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 1444 وعدن وطريقة الحصول عليها عبر الإتصال ورسائل الsms

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن

انتهت كنترولات الثانوية العامة من تجميع ورصد درجات الطلاب ترقبًا لرفع كشوفات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة اليمن 2023 في المحافظات الجنوبية عبر موقع moe-ye.net، حيث إنه الموقع الرسمي الذي يتم من خلاله استخراج النتيجة بسهولة تامة إلكترونيًا، بذلك لن يكون هناك حاجة للذهاب إلى المدارس للحصول على النتيجة.

كما خصصت وزارة التربية والتعليم اليمنية رقم نخصص للحصول على النتيجة وهو 161 حيث يقوم الطالب بإرسال رسالة نصية على هذا الرقم يتضمن رقم الجلوس، وينتظر ثواني ليتم إرسال المجموع الكلي الحاصل عليه.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

يوجد إقبال كبير من قبل الطلاب والطالبات في شتى المحافظات اليمنية المحررة عبر المحركات البحثية رغبة في التوصل إلى رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس وبحث بالاسم من داخل الموقع كما أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر بيان رسمي صدر أمس الأربعاء، أنه تم تحديد الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الثالث ثانوي اليمن 2023 صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، وباقي المحافظات اليمنية، ليكون الموعد المحدد اليوم الخميس الثالث من أغسطس الجاري، وسيتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال الرابط المرفق بعاليه.

استعلام نتائج ثالث ثانوي 2023 اليمن صنعاء برقم الجلوس

  • الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الإلكتروني الرسمي.
  • كما يجب بعدها الدخول على القسم الخاص بنتائج الطلاب.
  • واختيار نتائج الثانوية العامة اليمن 2023.
  • بينما يتم اختيار الشعبة المقيد بها الطالب سواء العلمية أو الأدبية.
  • كما يجب اختيار المحافظة التابع عليها الطالب (تعز – صنعاء – عدن – حضرموت – إب – مأرب – أمانة العاصمة وغيرها…).
  • وكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.
  • وإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.
  • والضغط على كلمة عرض النتيجة.
  • وتظهر خلال ثواني نتيجة الطالب بالدرجات تفصيلًا مع النسبة المئوية.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم

الحصول على نتائج يتم في اقرب وقت ممكن عبر موقع الوزاره الرسمي حيث إنه ا قد اشارت ان النتائج قد اوشكت على الظهور عبر هذا الرابط الذي يمكنها عن طريقه رفع درجات الطلاب في جميع المواد الدراسيه وذلك لجميع التخصصات الادبي والعلمي كما ان هذا الموقع قد تم عن طريقه الحصول على نتائج شهاده معادله الثانويه العامه.

عدد كبير من الطلاب يحصل على هذه النتائج عن طريق موقع نتائج الامتحانات التي قد اعلنت عنه وزاره التربيه والتعليم في اليمن حيث يجب ان يقوم الطالب بادخال الرقم الخاص بالطالب ورقم الجلوس كذلك يجب ان يكون الطالب بتحديد الشعبه التابع لها والمحافظه لكي تظهر له درجاته على الفور.

الثانوية العامة نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن صنعاء عدن نتائج الثانوية العامة 2023 نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن صنعاء نتائج الثانوية العامة 2023 حسب الاسم اليمن صنعاء نتائج الثانوية العامة اليمن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم ورقم الجلوس نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 صنعاء نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 صنعاء بالاسم نتائج الثانوية العامة اليمن بحث بالاسم 2022 انتاج نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2023 صنعاء نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2023 نتائج الثانوية العامة في اليمن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 نتائج الصف التاسع 2023 نتائج الصف التاسع 2023 اليمن نتائج الصف التاسع 2023 اليمن صنعاء نتائج تاسع 2023 نتائج تاسع 2023 اليمن صنعاء نتائج تاسع اليمن نتائج ثالث ثانوي نتائج ثالث ثانوي 2023 نتائج ثالث ثانوي 2023 اليمن صنعاء نتائج ثالث ثانوي 2023 حسب الاسم نتائج ثالث ثانوي 2023 في اليمن صنعاء نتائج ثالث ثانوي اليمن 2023 نتائج صف تاسع اليمن صنعاء نتائج صف ثالث ثانوي 2023 اليمن صنعاء نتائج صف ثالث ثانوي اليمن 2023 بالاسم ورقم الجلوس نتائج صف ثالث ثانوي لسنة 2023 حسب الاسم اليمن وزارة التربية والتعليم اليمن www YEMENEXAM COM › رقم الجلوس 2023 YEMEN EXAMYEMEN EXAM 2023 YEMEN EXAM 2023 YEMENEXAMYEMENEXAM com COM أرقام جلوس 2023 COM نتائج الثانوية 2023 أرقام الجلوس الصف ثالث ثانوي 2023 أرقام الجلوس اليمن 2023 أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 بالاسم اليمن أرقام جلوس الصف ثالث ثانوي اليمن 2020 ارقام الجلوس ثالث ثانوي 2023 استمارة الثانوية العامة برقم الجلوس اليمن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث ثانوي اليمن 2023 اوائل الجمهورية للقسم الانجليزي اوائل الجمهورية للقسم الانجليزي 2023 اوائل الجمهورية للقسم الانجليزي الصف التاسع اوائل الجمهورية للقسم العربي اوائل الجمهورية للقسم العربي الصف التاسع اوائل الجمهورية للقسم العربي اليمن 2023 اوائل الصف التاسع 2023 اوائل الصف التاسع 2023 اليمن اوائل الصف التاسع 2023 اليمن صنعاء بحث عن رقم الجلوس بالاسم 2023 اليمن بحث عن رقم الجلوس بالاسم 2023 صنعاء رابط نتائج صف ثالث ثانوي اليمن 2023 بالاسم ورقم الجلوس رقم الجلوس الصف الثالث الثانوي 2023 رقم الجلوس حسب الاسم اليمن رقم جلوس الطالب بالاسم 2023 اليمن قرار وزارة التربية والتعليم صنعاء قرار وزارة التربية والتعليم صنعاء 2023 كيفية معرفة رقم الجلوس بالاسم 2023 كيفية معرفة رقم الجلوس بالاسم 2023 اليمن كيفية معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 صف ثالث ثانوي متى نتائج ثالث ثانوي 2023 معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 الصف التاسع معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 ثالث ثانوي موقع وزارة التربية والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم اليمن
Elfagr.org

مواد متعلقة

ظهرت "نتائج الامتحانات"..نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمن
ads
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي اليوم 3/8/2023 في ربع نهائي كأس مصر وتردد القنوات الناقلة ON TIME SPORTS

كهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم في ربع نهائي كأس مصر

تشكيلة المصري البورسعيدي لمواجهة الأهلي اليوم في ربع نهائي كأس مصر.. مروان حمدي يقود الهجوم

معلق مباراة الزمالك ضد النصر السعودي اليوم 3/8/2023 في البطولة العربية وتردد القناة الناقلة

تردد SSC HD1.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي بث مباشر تويتر في البطولة العربية على النايل سات مجاناً

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر فى البطولة العربية 2023 على النايل سات بجودة عالية؟

” اضبط الأن ” القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الزمالك والنصر مباشر اليوم 3/8/2023 في البطولة العربية 2023 Arab Club Champions Cup

بث مباشر.. موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية للأندية وتردد القنوات الناقلة SSC HD جودة عالية