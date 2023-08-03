نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 1444 وعدن وطريقة الحصول عليها عبر الإتصال ورسائل الsms

رسميًا الآن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 1444 وعدن وطريقة الحصول عليها عبر الإتصال ورسائل الsms،أعلنت الاتصال اليمنية عن توفُّر نتائج الثانوية العامة ابتداءً من اليوم الخميس. وتُتيح الطريقتين التاليتين للاطلاع على النتائج:

الاتصال على الرقم 160 من أي هاتف ثابت، أو عبر شبكة يمن فورجي، ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة.

إمكانية إرسال رقم الجلوس في رسالة نصية SMS عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم (160) للاستعلام عن النتيجة.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 1444 وعدن

ينتظر طلاب وطالبات الثالث الثانوي في المحافظات الجنوبية باليمن بفارغ الصبر إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بمدينة عدن. قد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في صباح يوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري، وذلك للإعلان عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام في القسمين العلمي والأدبي.

بالفعل، يتابع طلاب وطالبات الثانوية العامة بشغف واهتمام موعد الإعلان عن النتائج. وسيتمكنون من الاطلاع على نتائجهم من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية على الإنترنت. ويمكنهم الاستعلام عن النتائج بإدخال بياناتهم الشخصية عبر الرابط المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية لعام 2023.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 1444 وعدن وطريقة الحصول عليها عبر الإتصال ورسائل الsms

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن

انتهت كنترولات الثانوية العامة من تجميع ورصد درجات الطلاب ترقبًا لرفع كشوفات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة اليمن 2023 في المحافظات الجنوبية عبر موقع moe-ye.net، حيث إنه الموقع الرسمي الذي يتم من خلاله استخراج النتيجة بسهولة تامة إلكترونيًا، بذلك لن يكون هناك حاجة للذهاب إلى المدارس للحصول على النتيجة.

كما خصصت وزارة التربية والتعليم اليمنية رقم نخصص للحصول على النتيجة وهو 161 حيث يقوم الطالب بإرسال رسالة نصية على هذا الرقم يتضمن رقم الجلوس، وينتظر ثواني ليتم إرسال المجموع الكلي الحاصل عليه.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

يوجد إقبال كبير من قبل الطلاب والطالبات في شتى المحافظات اليمنية المحررة عبر المحركات البحثية رغبة في التوصل إلى رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس وبحث بالاسم من داخل الموقع كما أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر بيان رسمي صدر أمس الأربعاء، أنه تم تحديد الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الثالث ثانوي اليمن 2023 صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، وباقي المحافظات اليمنية، ليكون الموعد المحدد اليوم الخميس الثالث من أغسطس الجاري، وسيتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال الرابط المرفق بعاليه.

استعلام نتائج ثالث ثانوي 2023 اليمن صنعاء برقم الجلوس

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الإلكتروني الرسمي.

كما يجب بعدها الدخول على القسم الخاص بنتائج الطلاب.

واختيار نتائج الثانوية العامة اليمن 2023.

بينما يتم اختيار الشعبة المقيد بها الطالب سواء العلمية أو الأدبية.

كما يجب اختيار المحافظة التابع عليها الطالب (تعز – صنعاء – عدن – حضرموت – إب – مأرب – أمانة العاصمة وغيرها…).

وكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.

وإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

والضغط على كلمة عرض النتيجة.

وتظهر خلال ثواني نتيجة الطالب بالدرجات تفصيلًا مع النسبة المئوية.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم

الحصول على نتائج يتم في اقرب وقت ممكن عبر موقع الوزاره الرسمي حيث إنه ا قد اشارت ان النتائج قد اوشكت على الظهور عبر هذا الرابط الذي يمكنها عن طريقه رفع درجات الطلاب في جميع المواد الدراسيه وذلك لجميع التخصصات الادبي والعلمي كما ان هذا الموقع قد تم عن طريقه الحصول على نتائج شهاده معادله الثانويه العامه.

عدد كبير من الطلاب يحصل على هذه النتائج عن طريق موقع نتائج الامتحانات التي قد اعلنت عنه وزاره التربيه والتعليم في اليمن حيث يجب ان يقوم الطالب بادخال الرقم الخاص بالطالب ورقم الجلوس كذلك يجب ان يكون الطالب بتحديد الشعبه التابع لها والمحافظه لكي تظهر له درجاته على الفور.