إسبانيا تستقبل 37.5 مليون سائح في النصف الأول من العام

الاقتصاد
بوابة الفجر

وصل عدد السياح الذين زاروا إسبانيا في النصف الأول من العام الجاري إلى 37.5 مليون سائح بزيادة قدرها 24 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وقال مسؤولون في الحكومة الإسبانية إن هذه الأرقام مؤشر على أن السياحة الدولية انتعشت بقوة منذ أزمة كوفيد19 الصحية العالمية.

وتصدر الزوار من بريطانيا قائمة السائحين بواقع 8 ملايين سائح، يليهم نحو 5 ملايين سائح من كل من فرنسا وألمانيا.

وتعتمد إسبانيا على السياحة كمصدر أساسي للدخل إذ تمثل 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

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