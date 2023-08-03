أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوي في 3 أسابيع

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بعد الإعلان عن زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يوليو، مما دفع الدولار وعوائد السندات للارتفاع.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة) ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية.



وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1970.90 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع، وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأمريكي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.72 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 917.74 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1237.19 دولار للأوقية.