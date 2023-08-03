روسيا تؤكد استعدادها للعودة إلى صفقة الحبوب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للعودة إلى صفقة الحبوب حال تنفيذ الغرب التزاماته ذات الصلة.

وأوضح الكرملين في بيان أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار البيان إلى إن بوتين أكد خلال المحادثة رغبة روسيا في التعاون مع تركيا والدول المعنية الأخرى في وضع خيارات لتوريد حبوبها إلى البلدان المحتاجة، لافتًا إلى إنه التأكيد أنه نظرا لاحتياجات البلدان الأكثر حاجة للغذاء، يتم العمل على وضع خيارات موثوقة لتوريد الحبوب الروسية، بما في ذلك على أساس مجاني.

وذكر البيان أن الجانب الروسي أكد أيضا استعداد موسكو للعودة إلى اتفاقيات اسطنبول بشأن تصدير الحبوب "بمجرد أن يفي الغرب فعليا بكل الالتزامات التي وردت فيها تجاه روسيا.. مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات، ما في ذلك في سياق الاستعدادات لاجتماع محتمل للزعيمين".