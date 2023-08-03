استراليا تستهدف صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أعلن وزير الصناعة والعلوم الأسترالي إيد هوسيك  أن حكومة بلاده تستعد لإطلاق استراتيجية تستهدف تحويل استراليا إلى لاعب رئيسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

وقال هوسيك إن ضيق القاعدة الصناعية في أستراليا يظهر صعوبة ترك الاقتصاد المحلي لقوى السوق فقط، مشيرا إلى أن تغيير الواقع يحتاج إلى الكثير، كما أنه يأخذ النظر إلى ما هو أبعد مما تفرزه قوى السوق.

واعتبر أن ترتيب أستراليا المنخفض للغاية في مؤشر "هارفارد" للتعقيد الاقتصادي "محبط بشدة".

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى تراجع أستراليا للمركز رقم 93 على مؤشر "هارفارد" للتعقيد الاقتصادي المكون من 133 دولة والذي صدر في الأسبوع الماضي.

وتعتمد صادرات أستراليا بشدة على المواد الخام مثل الحديد والفحم، وفي الوقت نفسه خسرت أستراليا صناعات مهمة مثل صناعة السيارات التي فقدت قدرتها التنافسية نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي وتكلفة العمالة.

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