تايلاند تحث المزارعين على تقليص زراعة الأرز لتوفير المياه

حثت تايلند المزارعين على تقليص زراعة الأرز لتوفير المياه، بعد هطول الأمطار بكميات قليلة، وذلك في خطوة تمثل تهديدا جديدا للإمدادات العالمية للأرز بعدما حظرت الهند تصدير بعض أنواع الأرز.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن "سوراسري كيدتمونتون" الأمين العام لمكتب الموارد المائية الوطنية بتايلند قال في بيان إن المزارعين في المنطقة الرئيسية بوسط البلاد قاموا بالفعل بزراعة معظم محصولهم من الأرز، ولكن الحكومة تشجعهم على التحول لمحاصيل أخرى تحتاج مياه أقل.

وتشهد تايلند، ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم، أمطارًا أقل، في الوقت الذي تستعد فيه لموجة جفاف محتملة العام المقبل في ظل تصاعد تداعيات ظاهرة "نينو" المناخية.