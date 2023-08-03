كرة السرعة تنضم لدورة الألعاب الأفريقية فى أكرا رسميا

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024 رسميًا إدراج لعبة الكرة السرعة (Speed Ball) كإحدى الألعاب الجديدة في المنافسات الإفريقية، وكرة السرعة هي لعبة مصرية الأصل والمنشأ والريادة، وتحتل مصر صدارة الدول في كافة بطولات العالم والبطولات الإقليمية.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت تأجيل المسابقة، والتي كان من المقرر أن تقام خلال العام الجاري 2023، وتم تحديد موعد جديد للبطولة في الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

من جهته أعرب اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية، عن تهانيه للجنة المنظمة وللاتحاد الأفريقي لكرة السرعة على اختيار الكرة السرعة كرمز رياضي مشارك في البطولة الإفريقية، مضيفًا أن هذا القرار تم إتخاذه من قبل اللجنة الفنية الإفريقية للألعاب خلال اجتماعها الأخير في 25 يوليو 2023 في أكرا، بدولة غانا، وهو يعكس مدي تأثير تلك الرياضة المصريةالأصيلة في الأجواء الرياضية الإفريقية.

وأعرب أيضًا عن إعجابه بالتعاون والتضامن الذي أظهرته الاتحادات الرياضية الأفريقية في مجال الرياضة، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يعكس الجهود المشتركة للمجتمع الرياضي الأفريقي بأسره، وأشاد برئيس وأعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة السرعة، على التزامهم بمصلحة الرياضة الأفريقية، وعلي رأسهم المصري عمرو حسين رئيس الإتحاد الإفريقي والعربي للعبة.

على جانب اخر اشاد المستشار عمرو حسين رئيس الأتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة بدعم اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية من خلال ضم اللعبة فى لدورة الالعاب الأفريقية وهذه بداية جيدة كأول مرة فى الدورات المجمعة بعد دورة الجزائر التى لم تكتمل لأسباب ادارية.

وأوضح حسين، رئيس الإتحاد عن فخره وسعادته وكفاة المنتمين المحبين للعبة، عن تصريح AASC عن ثقتها الكاملة في قدرة الاتحاد الأفريقي لكرة السرعة وخبرته، وتأكيدهم أنه سيلعب بلا شك دورًا حاسمًا في تنظيم هذا الحدث المهم بنجاح.

وأضاف حسين، في حين نتطلع إلى إقامة الألعاب الأفريقية القادمة في مارس 2024، بمشاركة لعبتنا المصرية كرة السرعة، أكدت AASC دعمها الكامل والتزامها ببذل أقصى جهودها ومساهمتها بشغف وتفانٍ لضمان أن تكون النسخة الثالثة عشرة في أكرا، غانا واحدة من أفضل النسخ في تاريخ الألعاب الأفريقية، وذلك لصالح رياضيينا وحركتنا الرياضية الأفريقية الموحدة، بوجود لعبة مصرية أصيلة ككرة السرعة.

وأكمل أنه يتمني أن نغتنم هذه الفرصة في الوحدة والتعاون اللذين أظهرتهما اتحاداتنا الرياضية الأفريقية في مجال الرياضة، حيث يعكس هذا الاختيار من قبل TCAG الجهود الجماعية للمجتمع الرياضي الأفريقي بأكمله، مشيرا أن هناك سعى من الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد الدولى لكرة السرعة الدائرية برئاسة النائب احمد الخطيب ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحى فى إدراج اللعبة لدورة الالعاب الأولمبية وبعض الدورات المجمعة فى الفترة القادمة.