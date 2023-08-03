مشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت، يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية ومهمة عندما يلتقي نادي الزمالك المصري مع نادي النصر السعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري، ويدخل الزمالك هذه المباراة وهو بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز بقيادة نجمه الكبير شيكابالا، لكي يضمن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

تحمل هذه المباراة معنى خاص للزمالك، ويعلم الجميع أنه لا بديل أمام الفريق المصري سوى الفوز، ويعتمد الزمالك على قوة تشكيلته وقدرات نجومه للتغلب على منافسه السعودي، الذي يضم بدوره النجم العالمي كريستيانو رونالدو، ويسعى الزمالك لتقديم أداء مميز وإحراز الأهداف الحاسمة للتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية

القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في كأس الأندية العربي

بناءً على الجدول الذي أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة العربية في السعودية، تم منح حقوق بث مباريات البطولة لقناة واحدة فقط. وستكون القناة الرياضية السعودية "إس إس سي" هي الناقلة الحصرية لمباراة الزمالك ضد النصر السعودي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين الراغبين في متابعة هذه المباراة مشاهدتها عبر تطبيق شاهد.

مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

ما تردد القناة الرياضية السعودية الناقلة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي؟

توجد طلبات كثيرة من قِبَل مشجعي نادي الزمالك بخصوص الحصول على تردد قناة الرياضية السعودية التي ستنقل مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في بطولة كأس الأندية العربية، ويرغب هؤلاء المشجعون في الاستمتاع بمشاهدة المباراة ودعم فريقهم المفضل في الحدث الرياضي الهام.

ويستعرض التقرير التالي معرفة كيفية البحث عن تردد القناة الرياضية السعودية التي ستبث مباراة الزمالك ضد النصر السعودي، وذلك عبر الترددات التالية:

مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

تردد قناة الرياضية السعودية عبر قمر الصناعي عرب سات

اسم القمر الصناعيعرب سات
التردد12418
الاستقطابأفقي
الترميز27500
معامل التصحيح6/5
مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية 

تردد الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات

اسم القمر الصناعينايل سات
التردد12523
الاستقطابأفقي
الترميز27500
معامل التصحيح6/5
الزمالك 

موعد مباراة الزمالك ضد النصر السعودي اليوم

سيكون موعد مباراة الزمالك اليوم ضد النصر السعودي في كأس الأندية العربية أبطال الدوري، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية في السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وعند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية - صورة أرشيفية

فريق الزمالك يشارك في مجموعة تتألف من الاتحاد المنستيري بطل تونس، وفريق الشباب بطل السعودية، وفريق النصر بطل السعودية. للتأهل إلى الدور الثاني في البطولة، يحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز على النصر السعودي، حتى الآن، فاز الزمالك في مباراته الأولى ضد الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-0. ولكن الزمالك خسر في مباراته الثانية أمام الشباب السعودي بهدف نظيف سجل من ركلة جزاء.

الزمالك يستعد بقوة للمنافسة على البطولة العربية

معلق مباراة الزمالك اليوم ضد النصر السعودي

سيكون معلق مباراة الزمالك اليوم ضد النصر السعودي هو «بلال أحمد علام» الذي سيذيع مباراة الزمالك والنصر عبر قناة الرياضية السعودية، وسيلتقي الزمالك والنصر السعودي عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

الزمالك الزمالك أمام النصر الزمالك ضد النصر الزمالك ضد النصر مباشر الزمالك لايف الزمالك مباشر الزمالك مباشر اليوم الزمالك والنصر الزمالك والنصر بث مباشر الزمالك والنصر مباشر أهداف مباراة الزمالك والنصر النصر بث مباشر بث مباشر الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك والنصر بث مباشر مباراة الزمالك والنصر تشكيل مباراة الزمالك أمام النصر ماتش الزمالك والنصر مباراة الزمالك والنصر مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشرة مباراة الزمالك اليوم مباشرة الان مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد النصر مباراة الزمالك مباشر مباراة الزمالك والنصر بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك الان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الان مشادة مباراة الزمالك والنصر مواجهات الزمالك والنصر موعد مباراة الزمالك والنصر نتيجة مباراة الزمالك والنصر
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي اليوم 3/8/2023 في ربع نهائي كأس مصر وتردد القنوات الناقلة ON TIME SPORTS

معلق مباراة الزمالك ضد النصر السعودي اليوم 3/8/2023 في البطولة العربية وتردد القناة الناقلة

كهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم في ربع نهائي كأس مصر

تشكيلة المصري البورسعيدي لمواجهة الأهلي اليوم في ربع نهائي كأس مصر.. مروان حمدي يقود الهجوم

تردد SSC HD1.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي بث مباشر تويتر في البطولة العربية على النايل سات مجاناً

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر فى البطولة العربية 2023 على النايل سات بجودة عالية؟

” اضبط الأن ” القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الزمالك والنصر مباشر اليوم 3/8/2023 في البطولة العربية 2023 Arab Club Champions Cup

بث مباشر.. موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية للأندية وتردد القنوات الناقلة SSC HD جودة عالية