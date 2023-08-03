مشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت، يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية ومهمة عندما يلتقي نادي الزمالك المصري مع نادي النصر السعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري، ويدخل الزمالك هذه المباراة وهو بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز بقيادة نجمه الكبير شيكابالا، لكي يضمن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

تحمل هذه المباراة معنى خاص للزمالك، ويعلم الجميع أنه لا بديل أمام الفريق المصري سوى الفوز، ويعتمد الزمالك على قوة تشكيلته وقدرات نجومه للتغلب على منافسه السعودي، الذي يضم بدوره النجم العالمي كريستيانو رونالدو، ويسعى الزمالك لتقديم أداء مميز وإحراز الأهداف الحاسمة للتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية

القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في كأس الأندية العربي

بناءً على الجدول الذي أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة العربية في السعودية، تم منح حقوق بث مباريات البطولة لقناة واحدة فقط. وستكون القناة الرياضية السعودية "إس إس سي" هي الناقلة الحصرية لمباراة الزمالك ضد النصر السعودي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين الراغبين في متابعة هذه المباراة مشاهدتها عبر تطبيق شاهد.

مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

ما تردد القناة الرياضية السعودية الناقلة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي؟

توجد طلبات كثيرة من قِبَل مشجعي نادي الزمالك بخصوص الحصول على تردد قناة الرياضية السعودية التي ستنقل مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في بطولة كأس الأندية العربية، ويرغب هؤلاء المشجعون في الاستمتاع بمشاهدة المباراة ودعم فريقهم المفضل في الحدث الرياضي الهام.

ويستعرض التقرير التالي معرفة كيفية البحث عن تردد القناة الرياضية السعودية التي ستبث مباراة الزمالك ضد النصر السعودي، وذلك عبر الترددات التالية:

مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

تردد قناة الرياضية السعودية عبر قمر الصناعي عرب سات

اسم القمر الصناعي عرب سات التردد 12418 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5

مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

تردد الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات

اسم القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5

الزمالك

موعد مباراة الزمالك ضد النصر السعودي اليوم

سيكون موعد مباراة الزمالك اليوم ضد النصر السعودي في كأس الأندية العربية أبطال الدوري، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية في السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وعند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية - صورة أرشيفية

فريق الزمالك يشارك في مجموعة تتألف من الاتحاد المنستيري بطل تونس، وفريق الشباب بطل السعودية، وفريق النصر بطل السعودية. للتأهل إلى الدور الثاني في البطولة، يحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز على النصر السعودي، حتى الآن، فاز الزمالك في مباراته الأولى ضد الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-0. ولكن الزمالك خسر في مباراته الثانية أمام الشباب السعودي بهدف نظيف سجل من ركلة جزاء.

الزمالك يستعد بقوة للمنافسة على البطولة العربية

معلق مباراة الزمالك اليوم ضد النصر السعودي

سيكون معلق مباراة الزمالك اليوم ضد النصر السعودي هو «بلال أحمد علام» الذي سيذيع مباراة الزمالك والنصر عبر قناة الرياضية السعودية، وسيلتقي الزمالك والنصر السعودي عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.