ارتفاع الصادرات المصرية لليونان إلى 5.3 % خلال 2022



أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان لتسجل 1.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 418.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 409.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر واليونان لتصل إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.

وحول أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليونان خلال عام 2022 فقد جاءت صادرات الوقود معدنى والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الأولى بقيمة 1.3 مليار دولار. ثم الأسمدة بقيمة 119.7 مليون دولار ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار ثم خضر ونباتات بقيمة 49.4 مليون دولار ثم حديد وصلب بقيمة 38.7 مليون دولار ثم المنيوم ومصنوعاته بقيمة 21.5 مليون دولار ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 15.4 مليون دولار ثم ورق بقيمة 13.5 مليون دولار ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 13.3 مليون دولار ثم منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 7.5 مليون دولار.

وأهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من اليونان خلال عام 2022 فجاء الوقود المعدنى والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الاولى بقيمة 116.9 مليون دولار ثم قطن بقيمة 100.7 مليون دولار ثم فواكه بقيمة 96.2 مليون دولار ثم منتجات الصيدلة بقيمة 10.2 مليون دولار ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 9.7 مليون دولار ثم تبغ بقيمة 8.9 مليون دولار ثم ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 8.5 مليون دولار ثم ملح وكبريت بقيمة 7.9 مليون دولار ثم محضرات خضر بقيمة 5.8 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات اليونانية فى مصر 6.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالى 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 334.4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 15.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 10.1 مليون دولار خلال العام المالى 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 49.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين فى مصر 5.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 47.7%.