الزراعة: فحص أكثر من مليون طن من البطاطس لتصديرها إلى الخارج

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي تجاوزت المليون طن وذلك لأول مرة منذ نشأة المشروع في السبعينات من القرن الماضي.

وأكدت مدير المشروع أن هذا الرقم يمثل طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها حتى يوليو الماضي نحو 39 ألفا و489 عينة من بينها 18 ألفا و163 طنا تمثل 637 عينة تم فحصها خلال شهر يوليو الماضي وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.


وأشارت بلابل - وفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لاستعراض إنجازات المشروع - إلى أن كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم (2023- 2024) بلغت نحو 59 ألفا و485 طنا بإجمالي عدد عينات 2983 عينة من بينها 2809 عينات تم فحصها خلال شهر يوليو بكمية نحو 56 ألف طن.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة أوضحت أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا كما يتم مراجعة بيانات استمارات سحب عينات تقاوي الكسر المحلي (الثلاجات) المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات فضلا عن إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس (الكسر المحلي) المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية; ليصبح إجمالي عدد الثلاجات الموجودة بها (108 ثلاجات).

ولفتت إلى أنه تتم أيضا مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع والدورة الزراعية وكذلك تحميل 140 صورة فضائية بمساحة 76 ألف كم مربع خلال شهر يوليو الماضي لرصد التغيرات التي طرأت على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية استعدادا لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد (2023-2024).

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