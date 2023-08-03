بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية .. يلا شوت

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية.. يلا شوت

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بوابة الفجر

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية.. يلا شوت، تبحث الجماهير عن مشاهدة مباراة الزمالك والنصر السعودي اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الأندية العربية لعام 2023. وتعد هذه المباراة حاسمة لتحديد الفريق المتأهل لربع النهائي من مجموعة الزمالك، إذ يحتاج الزمالك للفوز على النصر السعودي لضمان التأهل، ويمكن للتعادل أيضًا أن يساعد الزمالك في التأهل في حال تعرض الشباب السعودي للخسارة من الاتحاد المنستيري.

وقد تأهل بالفعل فرق الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي والسد القطري والهلال السعودي والشرطة العراقي إلى ربع النهائي، ويسعى الزمالك للانضمام إلى هذه الفرق من خلال الفوز على النصر السعودي في هذه المباراة المهمة. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما للفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة. ومن المهم بالنسبة لجماهير الكرة القدم تحديد القنوات الناقلة للمباراة لمتابعتها على الهواء مباشرة ومشاهدة المنافسة بين الفريقين.

وحرصًا من بوابة الفجر على تقديم آخر أخبار الكرة العربية ومواعيد المباريات، سنقدم لكم فيما يلي مشاهدة مباراة الزمالك والنصر اليوم في البطولة العربية 2023، كذلك ترددات القنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع.

موعد مباراة الزمالك والنصر اليوم في البطولة العربية 2023

تقام مباراة الزمالك والنصر اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة الأندية العربية لعام 2023. وستقام المباراة في ملعب استاد الملك فهد بمدينة الطائف، حيث يحتل الفوز في هذه المباراة أهمية كبيرة لكل فريق يسعى للتأهل إلى دور الـ 8 في البطولة. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين، وسيكون من الأهمية بالنسبة لعشاق كرة القدم معرفة موعد المباراة والأماكن التي يمكنهم من خلالها مشاهدتها.

وستنطلق مباراة الزمالك والنصر اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، البحرين، الأردن، اليمن، سوريا، العراق، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسوادن، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر اليوم في البطولة العربية 2023

بالنسبة للجماهير التي ترغب في متابعة مباراة الزمالك والنصر السعودي في بطولة الأندية العربية لعام 2023، فإن القنوات الرياضية السعودية SSC تبث المباراة على قنواتها المشفرة فقط، بالإضافة إلى توفير خدمة البث المباشر للمباراة عبر تطبيق شاهد نت، ولكن باشتراك مدفوع وللمشتركين في قنواتها فقط، ومن أجل مساعدة الجماهير على الوصول إلى القنوات الرياضية السعودية SSC، سنقدم لكم الترددات الخاصة بها، لتتمكنوا من الاستمتاع بمشاهدة المباراة المنتظرة.

القنوات الرياضية السعودية SSC

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر اليوم في البطولة العربية 2023

تشكيل الزمالك أمام النصر السعودي

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة النصر السعودي اليوم في البطولة العربية 2023.

  • حراسة المرمى: محمد صبحي.
  • خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.
  • خط الوسط: دونجا - عمرو السيسي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو - أحمد فتوح.
  • الهجوم: سيف الدين الجزيري.
Zamalek vs Al Nasr

تشكيل النصر السعودي أمام الزمالك

إليكم تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الزمالك اليوم في البطولة العربية 2023، ومن المتوقع أن يكون ساديو ماني على دكة البدلاء في أول المباراة، ثم الدفع به في الشوط الثاني.

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي.
  • خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - علي لاجامي - أليكس تيليس.
  • خط الوسط: سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش - خالد الغنام.
  • الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب.
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